Billie Jean King Cup, Romania-Italia 0-1: Cocciaretto liquida Bara in due set

E’ cominciata con una vittoria l’avventura dell’Italia nei Playoff di Billie Jean King Cup: sul cemento indoor della “Sala Polivalenta” di Cluj-Napoca, la nazionale capitanata da Tathiana Garbin si è portata in vantaggio per 1-0 sulla Romania grazie al primo singolare vinto da Elisabetta Cocciaretto su Irina Maria Bara con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 29 minuti di gioco.

La giocatrice azzurra, classe 2001 ed attuale numero 111 della classifica WTA, ha ottenuto così la quarta vittoria in altrettanti incontri di singolare disputati nella competizione a squadre: dopo i tre successi centrati nel febbraio 2020 nei ties validi per il Group I contro Estonia (Elena Malygina), Grecia (Dimitra Pavlou) e Croazia (Lea Boskovic), la marchigiana ha allungato la striscia positiva sconfiggendo la n.132 del mondo (per questo weekend anche n.1 di Romania visti i numerosi forfait a cui si è trovata a far fronte la capitana-giocatrice Monica Niculescu) e regalando all’Italia un punto davvero importante nell’ottica della due giorni di gare.

Tra poco, in chiusura di programma, toccherà a Martina Trevisan: la toscana se la vedrà con Mihaela Buzarnescu nel secondo singolare di giornata. L’Italia, in caso di vittoria della ventisettenne fiorentina, avrebbe domani ben tre match point per strappare il pass per le qualificazioni alle Finals del 2022.

PRIMO SET – Smaltite le difficoltà d’adattamento iniziali, in un campo decisamente lento (non a caso, infatti, si è assistito ad una lunga serie di scambi prolungati), Cocciaretto ha cominciato a fare la partita: abile a recuperare da 0-30 nel gioco d’apertura, l’azzurra gestisce al meglio i propri turni di battuta rendendosi piuttosto aggressiva in risposta. Avanti 2-1, Cocciaretto risponde con i piedi dentro al campo creando più di un problema a Bara, che paga un pizzico d’emozione per l’esordio con la Romania e non riesce in alcun modo a contenere il gioco aggressivo dell’italiana: dopo aver annullato quattro palle break (tre di queste sono state sciupate dall’italiana, molto fallosa in particolar modo con il dritto), alla quinta occasione utile arriva il break che permette a Cocciaretto di passare a condurre per 3-1.

Confermato il break a zero, Elisabetta continua a premere sull’acceleratore anche nel sesto gioco: Bara si ritrova in un attimo sullo 0-40, accorcia fino al 30-40 ma poi viene infilata da uno straordinario contropiede di dritto dell’italiana che piazza il doppio break. Sul 5-1, Cocciaretto ha qualche attimo di esitazione al momento di chiudere i conti: da 15-30, però, l’azzurra rimonta mandando in archivio la frazione dopo 35 minuti di battaglia.

SECONDO SET – Dopo un primo parziale decisamente sottotono, Bara scatta meglio rispetto a Cocciaretto dai blocchi di partenza volando in pochi minuti sul 3-0 grazie al turno di servizio strappato ai vantaggi all’avversaria nel secondo game. Cocciaretto, che già nel primo set si era vista protagonista di una prestazione in netto miglioramento col passare dei minuti (avvio contratto, ma livello di gioco salito col passare dei minuti), piazza un parziale di otto punti a due recuperando immediatamente il break per poi compiere l’aggancio sul 3-3. L’azzurra, più fallosa di Bara (16 non forzati, contro i 13 di Bara) ma anche capace di mettere a referto un maggior numero di vincenti (12, contro i 6 della rumena), si dimostra decisamente più lucida di Bara nelle fasi cruciali del set: sul 4-4, dopo aver annullato una palla game, riesce a portare a casa un importante turno di risposta che le consente di andare a servire per il match. Sul 6-1 5-4, nessun problema per Cocciaretto, che tiene a quindici e fa calare il sipario sulla sfida.

Al termine dell’incontro, Cocciaretto ha dichiarato: “Giocando per prima c’è un po’ di tensione ma ho provato a gestirla bene. Mi sono complicata la vita all’inizio del secondo set, ma poi ho ritrovato tranquillità: sono contenta di aver portato a casa questo punto“.

ROMANIA – ITALIA 0-1

R1: Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Irina Maria Bara (ROU) 6-1 6-4

R2: Mihaela Buzarnescu (ROU) vs Martina Trevisan (ITA)

R3: Irina Maria Bara (ROU) vs Martina Trevisan (ITA)

R4: Mihaela Buzarnescu (ROU) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

R5: Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse (ROU) vs Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone (ITA)