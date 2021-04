Prima dichiarazione di Francesca Schiavone nelle vesti di coach di Petra Martic: “In lei vedo tante possibilità di miglioramento e credo che insieme possiamo alzare l’asticella del suo tennis”

Una dichiarazione di Francesca Schiavone circa il suo ritorno nelle vesti di coach di Petra Martic.

Francesca Schiavone: “Mi sento pronta per questa nuova sfida e a mettere a disposizione quella che è la mia esperienza sui campi da tennis. Petra la conosco da molto tempo anche perché ho avuto modo di giocarci contro. In lei vedo tante possibilità di miglioramento e credo che insieme possiamo alzare l’asticella del suo tennis e lavorare sulle sue potenzialità ed il suo gioco. Mi entusiasma e mi stimola tantissimo ricominciare questo percorso perché so che c’è tanto che si può sviluppare e portare avanti”.