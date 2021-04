Challenger Belgrado, Split 2 e Orlando: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo tre azzurri (LIVE)

CHALLENGER Belgrade (Serbia) – 1°-2° Turno md – terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Marco Trungellitivs Danilo Petrovic

2. [WC] Hamad Medjedovic vs [2] Facundo Bagnis



Il match deve ancora iniziare

3. Damir Dzumhur vs [4] Philipp Kohlschreiber



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Roberto Carballes Baena OR Arthur Rinderknech vs [Q] Marco Trungelliti OR Danilo Petrovic

5. [WC] Viktor Troicki / Miljan Zekic vs [3] Tomislav Brkic / Nikola Cacic



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Marko Miladinovic / Marko Tepavac vs Andre Goransson / Jonny O’Mara



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

2. Jozef Kovalik vs Federico Gaio



Il match deve ancora iniziare

3. Brandon Nakashima vs [7] Hugo Dellien



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Nicholas Monroe / John-Patrick Smith vs Guillermo Duran / Andres Molteni



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Hamad Medjedovic / Marko Topo vs Roman Jebavy / Igor Zelenay



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Matthias Bachinger vs Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

2. Sebastian Ofner vs Liam Broady



Il match deve ancora iniziare

3. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Artem Sitak / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Taro Daniel vs [Q] Matthias Bachinger OR Antoine Hoang

5. Facundo Bagnis / Francisco Cerundolo vs [2] Luke Bambridge / Dominic Inglot



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [SE] Blaz Rola vs [Q] Alessandro Giannessi



CH CH Belgrade Rola B. Rola B. Giannessi A. Giannessi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

2. [SE] Goncalo Oliveira vs [8] Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Santiago Gonzalez / Divij Sharan vs Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski



Il match deve ancora iniziare

4. [SE] Blaz Rola OR [Q] Alessandro Giannessi vs [SE] Goncalo Oliveira OR [8] Benjamin Bonzi

5. Andre Begemann / Andrea Vavassori vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Split 2 (Croazia) – 1*-2° Turno – terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [PR] Thanasi Kokkinakisvs [7] Filip Horansky

2. Daniel Masur vs Quentin Halys



CH CH Split 2 Masur D. Masur D. 0 2 Halys Q. • Halys Q. 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Halys Q. 2-4

3. [1] Denys Molchanov / Matt Reid vs Kimmer Coppejans / Sergio Martos Gornes (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Marino Jakic / Karlo Krolo



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Robert Galloway / Alex Lawson vs Jamie Cerretani / Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Nino Serdarusic vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

2. [LL] Andrea Collarini vs [6] Lorenzo Giustino



CH CH Split 2 Collarini A. • Collarini A. 0 1 Giustino L. Giustino L. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Collarini A. 1-2

3. Szymon Walkow / Jan Zielinski vs [4] Purav Raja / Tristan-Samuel Weissborn (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Borna Gojo / Nino Serdarusic vs [2] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov



CH CH Split 2 Gojo B. / Serdarusic N. • Gojo B. / Serdarusic N. 0 7 0 Golubev A. / Nedovyesov A. Golubev A. / Nedovyesov A. 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Gojo B. / Serdarusic N. 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

5. Karol Drzewiecki / Daniel Masur vs [WC] Duje Ajdukovic / Frane Nincevic



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Gregoire Barrere vs [SE] Pedro Cachin



Il match deve ancora iniziare

2. Cem Ilkel vs [3] Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

3. Mathias Bourgue vs Joao Domingues



Il match deve ancora iniziare

4. Gregoire Barrere / Albano Olivetti vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

5. Zdenek Kolar / Lukas Rosol vs Luca Margaroli / Adil Shamasdin



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Orlando (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. JC Aragone/ Luis David Martinezvs Mackenzie McDonald/ Martin Redlicki

2. [WC] Zane Khan vs [2] Yasutaka Uchiyama



Il match deve ancora iniziare

3. Bjorn Fratangelo vs Brayden Schnur



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli vs [WC] Christian Harrison / Dennis Novikov



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Thiago Seyboth Wild vs Roberto Cid Subervi



Il match deve ancora iniziare

3. Jenson Brooksby vs [Q] Altug Celikbilek



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nathan Pasha / Max Schnur vs Jesper De Jong / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski vs [PR] Yuki Bhambri / Matthew Ebden



Il match deve ancora iniziare

3. Mitchell Krueger / Jack Sock vs Ante Pavic / Ruan Roelofse



Il match deve ancora iniziare