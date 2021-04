Masters 1000 Monte Carlo: riparte la corsa di Fabio Fognini. Kecmanovic ko in due set

E’ ripresa nel migliore dei modi l’avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Monte Carlo. Il giocatore ligure, attuale n.18 del ranking mondiale ed accreditato della quindicesima testa di serie, ha vinto all’esordio nel torneo monegasco contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.47 ATP, con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 25 minuti di gioco.

Fognini, campione in carica del primo “1000” della stagione sulla terra battuta (l’ultima edizione si è giocata nel 2019, visto l’annullamento del torneo previsto lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid-19), ha giocato un primo parziale in totale controllo strappando per quattro volte su quattro la battuta al suo avversario, che ha avuto bisogno di tanto tempo per adattarsi alle condizioni di gioco e per “sparare” il primo vincente della sua partita. Nel corso della seconda frazione, Fognini non è riuscito a sfruttare il break ottenuto in apertura e successivamente si è anche ritrovato sotto per 3-4: nell’ottavo gioco, dopo aver sciupato due chance per il controbreak, l’azzurro è riuscito a ristabilire la parità. Avanti per 6-5, il ligure ha giocato un game straordinario in risposta togliendo la battuta a quindici a Kecmanovic: esordio con successo, dunque, per Fognini sulla terra battuta di Monte Carlo.

In seguito al forfait di Daniil Medvedev a causa della positività al Covid-19, si “apre” il tabellone di Fabio Fognini. Al prossimo ostacolo il tennista di Arma di Taggia affronterà l’australiano Jordan Thompson, n.63 del mondo: tra i due vi è un precedente datato Australian Open 2020, in cui l’italiano vinse una maratona incredibile al tiebreak del quinto set. In caso di approdo agli ottavi di finale, per Fognini ci sarebbe l’incrocio con chi la spunterà tra il lucky loser Juan Ignacio Londero e il vincente di Krajinovic-Basilashvili.

PRIMO TURNO

(15) Fognini b. Kecmanovic 6-2 7-5

SECONDO TURNO

(15) Fognini vs Thompson