Lorenzo Sonego dopo il successo a Cagliari: “Un sogno? Riuscire a giocare le ATP Finals a Torino, la mia città” (con il video della finale di Cagliari)

Lorenzo Sonego : “Non mi era mai capitato di vincere sia singolo che doppio. Sono felice dell’atteggiamento tenuto in campo in questa settimana, per non aver mai mollato: sono davvero soddisfatto di me stesso. Non credo che riuscirò per tutta la vita a dimenticare questa settimana: è stato bellissimo tornare a giocare sulla terra italiana. Ringrazio il mio team, la mia famiglia e la mia ragazza che mi sopportano e mi sostengono. Questa è la strada giusta: devo solo continuare così.

All’inizio del secondo set ho cambiato tattica, sono stato più aggressivo cercando di prendergli il tempo: ho anche cambiato il modo di servire. Adesso c’è Monte-Carlo e non vedo l’ora: voglio continuare a crescere e a giocare questo tipo di partite. Nella mia vita non mi sono mai posto obiettivi, solo quello di continuare a migliorare e i traguardi raggiunti sono stati la conseguenza. Un sogno? Riuscire a giocare le ATP Finals a Torino, la mia città. Dedico questa vittoria alla mia famiglia ed al mio team”