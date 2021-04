Masters 1000 Monte Carlo: le parole di Salvatore Caruso dopo la vittoria contro Martin Klizan

E’ soddisfatto Salvatore Caruso dopo la vittoria in due set (6-3/6-4) nel primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Monte Carlo contro lo slovacco Martin Klizan. Ecco le sue parole :“Sono contento per la vittoria. Ho giocato una partita solida, con pazienza e senza mai perdere la concentrazione. Sin dall’inizio del match ho avuto buone sensazioni trovandomi molto bene in una superficie cosi importante come quella di Monte Carlo. Adesso bisogna solo continuare su questa strada”.

Al turno decisivo sfiderà Herbert o Tomic.