Halle 2021 sarà a porte chiuse, Federer conferma la presenza anche nel 2022

Il collega Nikolaus Fink riporta una nota degli organizzatori del Noventi Open di Halle. La direzione del torneo ha deciso che i fan non potranno partecipare all’edizione 2021 per le problematiche sanitarie. Una brutta notizia, in parte compensata dalla certezza di poter contare sulla presenza di Roger Federer sia nel 2021 che anche nell’edizione 2022. Quindi, secondo quanto trapela del torneo tedesco, il campione svizzero avrebbe in programma di giocare anche nella prossima stagione.

Ai possessori di un biglietto per Halle 2021 è arrivata la seguente comunicazione: “Poiché la salute dei nostri visitatori, giocatori, partner e dipendenti ha la massima priorità per noi e per il nostro partner del torneo, Noventi Health SE, purtroppo quest’anno abbiamo solo la possibilità di organizzare il torneo senza pubblico. Non sarà possibile disputare il Noventi Open davanti a un pubblico fino al prossimo anno”.

L’ATP 500 su erba in Germania si svolgerà dal 14 al 20 giugno (a meno di ulteriori cambiamenti dovuti allo slittamento di Roland Garros di una settimana). Oltre a Federer, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut, Kei Nishikori, David Goffin e Karen Khachanov sono tra i giocatori confermati per l’edizione di quest’anno.