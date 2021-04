ATP Cagliari: Lorenzo Musetti concede un solo game a Novak. Ora la sfida con la testa di serie n.1 ” Lo scorso anno sono arrivato in semifinale: spero di riuscire a ripetermi e magari anche di vincere il torneo”

Nessun problema per l’esordio di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 250 di Cagliari.

Il 19enne di Carrara, n.90 ATP (best ranking dopo il terzo turno nel “1000” di Miami), ha sconfitto con il netto punteggi do 60 61 l’austriaco Denis Novak, n.101 del ranking.

Al secondo turno Lorenzo affronterà il britannico Daniel Evans, n.32 della classifica mondiale e primo favorito del seeding.

Da segnalare che Lorenzo nel corso del match non ha mai perso la battuta ma ha concesso tre palle break all’avversario, tutte nel secondo set (nel secondo e quarto gioco).

Al termine della partita ha dichiarato: “Ho giocato una partita quasi perfetta anche se le condizioni non erano facili. Dovevo sfruttare il vento a mio favore e ci sono riuscito. Sono molto soddisfatto per come ho giocato. Prima di entrare ero un po’ teso perché avevamo dovuto aspettare più del previsto. Stiamo lavorando bene e sono fiducioso. La terra è il mio habitat naturale. Lo scorso anno sono arrivato in semifinale: spero di riuscire a ripetermi e magari anche di vincere il torneo.

Non l’ho mai affrontato Evans ma l’ho visto giocare diverse volte. Me la giocherò a viso aperto”.

0 Aces 01 Double Faults 166% (25/38) 1st Serve 69% (29/42)72% (18/25) 1st Serve Points Won 38% (11/29)69% (9/13) 2nd Serve Points Won 23% (3/13)100% (3/3) Break Points Saved 45% (5/11)6 Service Games Played 762% (18/29) 1st Serve Return Points Won 28% (7/25)71% (10/13) 2nd Serve Return Points Won 31% (4/13)55% (6/11) Break Points Converted 0% (0/3)7 Return Games Played 671% (27/38) Service Points Won 33% (14/42)67% (28/42) Return Points Won 29% (11/38)69% (55/80) Total Points Won 31% (25/80)