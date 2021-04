Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn Borg, ha fatto il suo debutto nei tornei ATP all’età di 17 anni ed è stato battuto in maniera netta

Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn Borg, ha fatto il suo debutto nei tornei ATP questa domenica, ma le cose non sono andate molto bene.

Il 17enne, che ha ricevuto una wild card per le qualificazioni dell’ATP 250 di Marbella, è stato facilmente battuto al primo turno dal russo Evgeny Donskoy, che veniva da sei sconfitte consecutive.

Donskoy ha dominato l’intero incontro e ha vinto per 6-1, 6-0 in soli 50 minuti.

Leo, che sta cercando di seguire le orme di suo padre, non sta avendo un inizio di carriera facile. Nonostante le opportunità che gli sono state date, in vari tornei, non ha ancora ottenuto alcuna vittoria – nemmeno nei tornei Future.

ATP ATP Marbella Donskoy E. Donskoy E. 6 6 Borg L. Borg L. 1 0 Vincitore: Donskoy E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Tiebreak 5-0 → 6-0 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 5-0 → 5-1 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

6 Aces 03 Double Faults 355% (21/38) 1st Serve 53% (19/36)86% (18/21) 1st Serve Points Won 37% (7/19)65% (11/17) 2nd Serve Points Won 29% (5/17)0% (0/0) Break Points Saved 17% (1/6)7 Service Games Played 663% (12/19) 1st Serve Return Points Won 14% (3/21)71% (12/17) 2nd Serve Return Points Won 35% (6/17)83% (5/6) Break Points Converted 0% (0/0)6 Return Games Played 776% (29/38) Service Points Won 33% (12/36)67% (24/36) Return Points Won 24% (9/38)72% (53/74) Total Points Won 28% (21/74)