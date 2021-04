L’Italia è la terza nazione più rappresentata in Top-100: comandano Spagna e Francia

L’aggiornamento del ranking ATP ha portato in dote all’Italia, per questa settimana, ben dieci tennisti tra i primi cento giocatori della classifica mondiale: questo traguardo è stato raggiunto grazie al successo di Gianluca Mager nel torneo Challenger di Marbella, visto che il trionfo in rimonta sullo spagnolo Jaume Munar (2-6 6-3 6-2) gli ha garantito di rientrare nell’élite del tennis posizionandosi alla casella numero 91, davanti a Marco Cecchinato e Andreas Seppi.

Analizzando la Top-100 nel suo complesso, solo Spagna e Francia hanno più giocatori in questa fascia del ranking: undici spagnoli (il primo è Nadal, numero tre, mentre l’ultimo è Martinez, numero cento) ed altrettanti transalpini (il primo è Monfils, n.13, mentre l’ultimo è Pouille, n.84).

L’Italia, come detto in precedenza, porta dieci tennisti in Top-100 e ben quattro si ritrovano tra i primi 40 (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego). Stefano Travaglia è il primo tra quelli fuori dalla Top-50 (n.69), più indietro troviamo Salvatore Caruso (87), Lorenzo Musetti (90), Gianluca Mager (91), Marco Cecchinato (93) e Andreas Seppi (96). L’Italia brilla nel tennis che conta, la speranza è di migliorare questo record nelle prossime settimane…

SPAGNA (11): Nadal (3), Bautista Agut (11), Carreno Busta (15), Ramos-Vinolas (47), Davidovich Fokina (57), Lopez (63), Andujar (70), Verdasco (74), Munar (95), Carballes Baena (98), Martinez (100)

FRANCIA (11): Monfils (13), Humbert (31), Paire (33), Mannarino (35), Gasquet (49), Chardy (52), Simon (63), Tsonga (68), Herbert (73), Moutet (77), Pouille (84)

ITALIA (10): Berrettini (10), Fognini (18), Sinner (23), Sonego (34), Travaglia (69), Caruso (87), Musetti (90), Mager (91), Cecchinato (93), Seppi (96)

STATI UNITI (10): Fritz (30), Isner (38), Opelka (45), Paul (53), Sandgren (59), Querrey (60), Korda (65), Tiafoe (67), Johnson (83), Giron (89)

AUSTRALIA (6): De Minaur (25), Millman (44), Kyrgios (55), Thompson (61), Popyrin (82), Duckworth (97)

SERBIA (5): Djokovic (1), Lajovic (29), Krajinovic (36), Kecmanovic (46), Djere (56)

ARGENTINA (5): Schwartzman (9), Pella (48), Delbonis (85), Coria (86), Londero (94)

RUSSIA (4): Medvedev (2), Rublev (8), Khachanov (24), Karatsev (28)

CANADA (4): Shapovalov (12), Raonic (18), Auger-Aliassime (22), Pospisil (66)

GERMANIA (3) : Zverev (6), Struff (41), Koepfer (54)

GRAN BRETAGNA (3): Evans (32), Norrie (51), Edmund (71)

SVIZZERA (2): Federer (7), Wawrinka (21)

CROAZIA (2): Coric (27), Cilic (43)

GIAPPONE (2): Nishikori (39), Nishioka (61)

AUSTRIA (1): Thiem (4)

GRECIA (1): Tsitsipas (5)

BELGIO (1): Goffin (14)

BULGARIA (1): Dimitrov (17)

CILE (1): Garin (19)

POLONIA (1): Hurkacz (16)

NORVEGIA (1): Ruud (26)

GEORGIA (1): Basilashvili (37)

UNGHERIA (1): Fucsovics (40)

KAZAKISTAN (1): Bublik (42)

SUDAFRICA (1): Harris (50)

SLOVENIA (1): Bedene (58)

REPUBBLICA CECA (1): Vesely (72)

FINLANDIA (1): Ruusuvuori (75)

URUGUAY (1): Cuevas (76)

BRASILE (1): Monteiro (78)

BIELORUSSIA (1): Gerasimov (79)

MOLDAVIA (1): Albot (80)

COREA DEL SUD (1): Kwon (81)

LITUANIA (1): Berankis (88)

SVEZIA (1): M. Ymer (92)

SLOVACCHIA (1): Gombos (99)