Ashleigh Barty vince il torneo WTA 1000 di Miami. Bianca Andreescu si ritira nel secondo set

La numero uno del mondo Ashleigh Barty ha vinto questa sera per la seconda volta consecutiva il Miami Open ed ha bissato la vittoria del 2019 (nel 2020 non si è disputato il torneo). Questo è il decimo titolo di singolare in carriera della Barty, il secondo della stagione, dopo aver vinto lo Yarra Valley Classic, uno dei due WTA 500 che si sono giocati a Melbourne Park nella settimana prima degli Australian Open.

In una finale che alla fine è stata senza storia, la 24enne australiana stava conducendo 6-3, 4-0 quando Bianca Andreescu numero nove del mondo e finalmente tornata in piena forma dopo più di un anno fuori per infortunio, si è ritirata a causa di una distorsione alla caviglia destra subita all’inizio del secondo set.

Ancora una volta sfortunata, la tennista nordamericano ha provato ancora a giocare ma senza successo, rinunciando al match in lacrime.