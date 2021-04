ATP 250 Marbella: Il Main Draw. Al via Fognini e Mager. Nelle qualificazioni al via tre azzurri

ATP 250 Marbella – Tabellone Principale

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Bagnis, Facundo vs Cerundolo, Francisco

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs (7) Kwon, Soonwoo

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Pouille, Lucas vs Berankis, Ricardas

Gombos, Norbert vs Londero, Juan Ignacio

Carballes Baena, Roberto vs (8) Delbonis, Federico

(6) Lopez, Feliciano vs Daniel, Taro

Qualifier vs (WC) Alcaraz, Carlos

Kukushkin, Mikhail vs Mager, Gianluca

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Davidovich Fokina, Alejandro vs Dzumhur, Damir

Ivashka, Ilya vs Martinez, Pedro

Qualifier vs Munar, Jaume

Bye vs (2/WC) Fognini, Fabio

(1) Donskoy, Evgenyvs (WC) Borg, LeoGulbis, Ernestsvs (5) Zapata Miralles, Bernabe

(2) Gojowczyk, Peter vs Diez, Steven

Giannessi, Alessandro vs (6) Milojevic, Nikola

(3) Hoang, Antoine vs (Alt) Vilella Martinez, Mario

(WC) Gomez-Herrera, Carlos vs (7) Klizan, Martin

(4) Laaksonen, Henri vs Safiullin, Roman

(Alt) Marcora, Roberto vs (8) Giustino, Lorenzo

Estadio Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Evgeny Donskoy vs [WC] Leo Borg

2. [3] Antoine Hoang vs [Alt] Mario Vilella Martinez

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Henri Laaksonen vs Roman Safiullin

2. Ernests Gulbis vs [5] Bernabe Zapata Miralles

3. [WC] Carlos Gomez-Herrera vs [7] Martin Klizan

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [Alt] Roberto Marcora vs [8] Lorenzo Giustino

2. [2] Peter Gojowczyk vs Steven Diez

3. Alessandro Giannessi vs [6] Nikola Milojevic