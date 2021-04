SmatchMe è l’app che permette di scegliere l’avversario e prenotare un maestro in un’immersione di tennis condiviso

SmatchMe è l’app di riferimento per ogni tennista che permette discegliere l’avversario o prenotare un maestro in tutta Italia.

A partire dal proprio livello di gioco, con la possibilità di “filtrare” i match in base alla distanza, all’età alla superficie dei campi, su SmatchMe i tennisti possono crearsi il proprio circuito di avversari e fare classifica, partecipando prossimamente alla prima edizione della SmatchMe League: un torneo a punti checoinvolgerà l’intera community e che, al termine del primo anno di sfide, qualificherà i migliori giocatori al Master.

SmatchMe è un’app innovativa, facile da usare e bella da condividere. Inoltre, gli iscritti avranno a disposizione su tutto il territorio nazionale un’ampia gamma di maestri di tennis, a cui è riservata anche l’Agenda Premium in abbonamento, per poter migliorare il proprio gioco. Con una sezione di notizie dal mondo del tennis professionistico e una catena di store dove scegliere i migliori prodotti, usufruendo delle promozioni associate, Smatch Me è un’app che consentirà agli utenti di conoscere nuove persone dopo molti mesi così difficili per le nostre relazioni sociali.

SmatchMe è partner ufficiale di PTR Italia (Professional Tennis Registry) e del nascente circuito di tornei College Life Italia in collaborazione con BABOLAT.

Bisogna riprendere la racchetta in mano e SmatchMe, così vitale e versatile, è classe di merito del rinascimento del tennis italiano. Con il suo grande bacino di talenti, amatori, aspiranti e una forte dose di idee collettive, SmatchMe è il campo base di ogni giocatore che vuole crescere per migliorare a ogni latitudine.