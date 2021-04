Rinviati tutti i tornei Juniores in Francia fino al Roland Garros

Non c’è solo l’Italia nell’elenco dei Paesi che, vista la situazione d’incertezza legata all’emergenza Covid-19, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi tutti i tornei internazionali del circuito Under 18. Se nel nostro territorio, per il momento, sono “saltati” solamente i G2 di Firenze, Salsomaggiore e Prato (restano in calendario, seppur in via provvisoria, il G1 di Santa Croce e il Trofeo Bonfiglio), ai cugini d’Oltralpe è andata in bel altro modo visto che la Federazione Francese di Tennis ha preso la decisione di rinviare tutti gli eventi previsti fino al Roland Garros Juniores.

Nello specifico, in Francia non si giocheranno il Grado 1 di Beaulieu-sur-Mer, i G2 di Istres e Cap d’Ail, i G5 di Colomiers e Blagnac. Il prossimo appuntamento giovanile, come detto in precedenza, coinciderà con il Roland Garros, il cui inizio è fissato per il 30 maggio: due settimane dopo questo torneo si dovrebbe disputare, ma il condizionale è d’obbligo, un G5 a Grand Avignon. Tra la Francia e l’Italia, dunque, la linea di pensiero per quanto concerne i tornei Under 18 sembrerebbe essere la stessa: al momento non si gioca né dall’una né dall’altra parte, in attesa che l’emergenza rientri e si possa finalmente tornare a mettere il tennis in primo piano.