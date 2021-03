Masters 10000 Miami: Stefanos Tsitsipas ferma il cammino del nostro Lorenzo Sonego (Video)

Nella notte italiana è uscito di scena Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo di Miami.

Il 25enne torinese, n.34 del ranking e 24esima testa di serie, ha ceduto per 62 76(2), in poco più di un’ora e mezza di gioco, al greco Stefanos Tsitsipas, n. 5 del ranking e secondo favorito del seeding.

Tsitsipas ha dominato un primo set nel quale ha brekkato il piemontese già al secondo gioco salendo poi 3-0 e concedendo il bis dell’ottavo quando si è assicurato il parziale (6-2). Sonego è stato bravo a non mollare in una seconda frazione decisamente più emozionante e combattuta: entrambi hanno difeso con disinvoltura i rispettivi turni di servizio con il 25enne torinese che ha faticato un po’ solo nel dodicesimo game (12 i punti giocati).

A decidere è stato il tie-break, in equilibrio fino al 2 pari: poi Tsitsipas ha preso il largo chiudendo per 7 punti a 2.

ATP ATP Miami Sonego L. Sonego L. 2 6 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 7 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3 Aces 32 Double Faults 068% (43/63) 1st Serve 66% (38/58)65% (28/43) 1st Serve Points Won 89% (34/38)65% (13/20) 2nd Serve Points Won 55% (11/20)50% (2/4) Break Points Saved 0% (0/0)10 Service Games Played 1011% (4/38) 1st Serve Return Points Won 35% (15/43)45% (9/20) 2nd Serve Return Points Won 35% (7/20)0% (0/0) Break Points Converted 50% (2/4)10 Return Games Played 1065% (41/63) Service Points Won 78% (45/58)22% (13/58) Return Points Won 35% (22/63)45% (54/121) Total Points Won 55% (67/121)