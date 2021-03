Lo svizzero Kilian Feldbausch è il primo 2005 a superare le “quali” in un torneo Pro

Entrato nel tabellone di qualificazioni del torneo Future M25 di Biel attraverso un wild card offertagli dagli organizzatori, il giovanissimo Kilian Feldbausch ha stabilito un record questa mattina diventando il primo tennista nato nel 2005 a superare le “quali” di un evento del circuito professionistico.

Attualmente numero 381 delle classifiche mondiali Under 18, il quindicenne elvetico ha strappato il pass per il tabellone principale del torneo di casa vincendo i due incontri delle qualificazioni in tre set: al primo ostacolo ha sconfitto il tedesco Kai Wehnelt (n.616 del mondo) in rimonta con lo score di 3-6 6-1 11-9, al turno decisivo si è imposto sull’austriaco Alexander Erler (n.428 ATP e numero uno del seeding) con il punteggio di 6-4 3-6 10-5 in un’ora e 30 minuti di gioco.

Alla sua seconda apparizione in carriera in un torneo Pro (tre settimane fa disputò le qualificazioni dell’M25 di Trimbach ma perse all’esordio con il tedesco Schell), Kilian Feldbausch si è dunque regalato il biglietto per il main draw di un evento professionistico per la prima volta: il prossimo obiettivo è la conquista del primo punto ATP.