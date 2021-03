Italiani nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 29 Marzo 2021

M15 Sharm El Sheikh 15000 – 2nd Round Q

Lewie Lane vs Lorenzo Rottoli Non prima delle 13:30



ITF Sharm El Sheikh L. Lane L. Lane 0 L. Rottoli L. Rottoli 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[6] Mattia Bellucci vs Roman Nashatyrkin Non prima delle 13:30



ITF Sharm El Sheikh M. Bellucci M. Bellucci 0 R. Nashatyrkin R. Nashatyrkin 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q

[3] Luca Potenza vs Aleksandr Kalinin Non prima delle 11:00



ITF Monastir L. Potenza L. Potenza 6 6 A. Kalinin A. Kalinin 2 2 Vincitore: L. Potenza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Risultato 0-0

Mateo Barreiros reyes vs Fausto Tabacco ore 10:00



ITF Monastir M. Barreiros Reyes M. Barreiros Reyes 3 3 F. Tabacco F. Tabacco 6 6 Vincitore: F. Tabacco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Risultato 0-0

[5] Riccardo Maiga vs Giorgio Tabacco Non prima delle 11:00



ITF Monastir R. Maiga R. Maiga 3 1 G. Tabacco G. Tabacco 6 3 Vincitore: G. Tabacco per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Risultato 0-0

[2] Colin Sinclair vs Luca Castagnola Non prima delle 12:30



ITF Monastir C. Sinclair C. Sinclair 0 L. Castagnola L. Castagnola 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[6] Alberto Barroso campos vs Pietro Pampanin ore 10:00



ITF Monastir A. Barroso Campos A. Barroso Campos 6 6 P. Pampanin P. Pampanin 3 3 Vincitore: A. Barroso Campos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Risultato 0-0

M25 Biel 25000 – 1st Round

[3] Luca Vanni vs Ilias Zimmermann Non prima delle 12:30



ITF Biel L. Vanni L. Vanni 6 6 I. Zimmermann I. Zimmermann 2 0 Vincitore: L. Vanni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 I. Zimmermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 I. Zimmermann 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 I. Zimmermann 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 I. Zimmermann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 I. Zimmermann 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-0 → 4-0 I. Zimmermann 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 I. Zimmermann 0-15 df 15-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

[6] Alexis Gautier vs Federico Iannaccone Non prima delle 12:30



ITF Biel A. Gautier A. Gautier 0 5 5 F. Iannaccone • F. Iannaccone 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Iannaccone 5-0 A. Gautier 30-0 ace 4-0 → 5-0 F. Iannaccone 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 A. Gautier 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 F. Iannaccone 15-40 1-0 → 2-0 A. Gautier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. Gautier 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Gautier 0-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Iannaccone 0-15 15-30 30-30 4-3 → 4-4 A. Gautier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 A. Gautier 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Iannaccone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Gautier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Iannaccone 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Gautier 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M15 New Delhi 15000 – 1st Round Q, 2nd Round Q

[2] Adil Kalyanpur vs Davide Pozzi Non prima delle 15:30



ITF New Delhi A. Kalyanpur [2] A. Kalyanpur [2] 6 6 D. Pozzi D. Pozzi 0 4 Vincitore: A. Kalyanpur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Risultato 0-0

Chandril Sood vs Leonardo Catani Non prima delle 16:30



ITF New Delhi C. Sood C. Sood 3 4 L. Catani L. Catani 6 6 Vincitore: L. Catani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Risultato 0-0

Leonardo Catani vs [7] Henry Patten Non prima delle 22:00



ITF ITF New Delhi Catani L. Catani L. 2 3 Patten H. Patten H. 6 6 Vincitore: Patten H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q

Federico Bertuccioli vs [16] Valentin Vanta ore 11:00



ITF Antalya F. Bertuccioli F. Bertuccioli 0 V. Vanta V. Vanta 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[4] Nicolo Turchetti vs Alexander Ovcharov ore 11:00



ITF Antalya N. Turchetti N. Turchetti 0 A. Ovcharov A. Ovcharov 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Thijmen Loof vs [11] Luca Tomasetto ore 11:00



ITF Antalya T. Loof T. Loof 0 L. Tomasetto L. Tomasetto 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[3] Paul Woerner vs Andrea Borroni ore 11:00



ITF Antalya P. Woerner P. Woerner 0 A. Borroni A. Borroni 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[7] Matteo Gigante vs Alexis Boureau 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya M. Gigante M. Gigante 0 A. Boureau A. Boureau 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Manuel Mazza vs [13] Seong-Gook Oh 2 incontro dalle 11:00