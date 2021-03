Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Paire a Miami: “Anche oggi Benoit, quando ha perso, è stato molto gentile con me”

Queste le parole di Lorenzo Musetti dopo essere approdato al terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

“Ho dovuto concentrarmi su me stesso e non su Benoit. Penso di aver fatto una grande partita. Ho gestito molto bene i punti difficili. Sono davvero contento della mia prestazione.

Ero davvero concentrato dal primo punto, perché sapevo che era un match difficile fin dall’inizio. Benoit è un giocatore di alto livello. È davvero un bravo ragazzo. Anche la settimana scorsa ad Acapulco, mi ha fatto un sacco di complimenti e tante belle parole. Anche oggi, quando ha perso, è stato molto gentile con me”.

“Non credo sia sbagliato giocare da dietro, un po’ perché i miei avversari servono bene, un po’ perché ho delle preparazioni molto ampie. Il campo è molto poroso, le palline sono molto veloci all’inizio ma si gonfiano tanto con il passare dei minuti, quindi si scambia tanto.

A Gran Canaria mi sono sentito demoralizzato in campo, quindi ho deciso di fermarmi un attimo e saltare anche Doha, e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro con il mio preparatore. Essere il favorito può essere scomodo, mi è successo anche qui con Mmoh, l’importante è andare in campo e non accontentarsi, ma mi ci sto abituando”.

Da segnalare che Musetti è ora 4-1 nei match del main draw nei Masters 1000. L’azzurro ha raggiunto il terzo turno agli Internazionali BNL d’Italia dello scorso anno come qualificato, battendo Stan Wawrinka e Kei Nishikori.