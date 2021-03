Miami Open: le parole di Salvatore Caruso dopo la sconfitta al primo turno con Yasutaka Uchiyama

A distanza di 24 ore dalla sconfitta al primo turno nel Miami Open contro il giapponese Y. Uchiyama, Salvatore Caruso analizza il suo mese in terra americana: “È e dovrà essere una trasferta da dimenticare. Questo è quello che cercherò di fare prima possibile, provando a lasciarmela alle spalle fin da subito. Ad onor del vero non mi sono mai trovato a mio agio in nessuna delle quattro partite giocate in questo mese in America. Tranne qualche spiraglio contro Isner ad Acapulco, ho sempre faticato ma adesso è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. In queste ore sto rientrando da Miami, sono in aeroporto a Madrid in attesa della coincidenza per l’Italia. Sfrutterò questi giorni al massimo per allenarmi e tornare competitivo in tempi rapidissimi. Ripeto aspettatemi perché tornerò presto!!!”.