Lorenzo Musetti sarà wild card a Cagliari e forse anche a Monte Carlo: “Non mi aspettavo di raggiungere le semifinali: è stata dunque una settimana da sogno”

Lorenzo Musetti ha parlato della semifinale persa con Tsitsipas ad Acapulco.

“È stata una corsa incredibile ma stasera Stefanos era troppo forte per me. Ero davvero stanco per le sei partite disputate: l’ho sentito nelle gambe e nello stomaco e non riuscivo a respirare. Però mi è piaciuto davvero tanto il calore del pubblico nei miei confronti e le emozioni che ho vissuto in questo torneo. Non mi aspettavo di raggiungere le semifinali: è stata dunque una settimana da sogno e non potevo credere a quel che ho fatto. Ogni giorno si sono aggiunte delle emozioni particolari e diverse, ecco perché non dimenticherò mai questa settimana”.

Poi a SuperTennis l’azzurro insieme al suo coach Simone Tartarini ha annunciato la presenza a Cagliari con una wild card ed anche un possibile invito a Monte Carlo per il tabellone principale.