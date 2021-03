Challenger Lille: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri al via nel Main Draw

Challenger LILLE , France (IH) /90 (€)

(1) Barrere, Gregoire vs Safranek, Vaclav

Bourgue, Mathias vs (PR) Brown, Dustin

Cachin, Pedro vs Forejtek, Jonas

Zeppieri, Giulio vs (5) Otte, Oscar

(3) Rinderknech, Arthur vs Geerts, Michael

Qualifier vs Kuhn, Nicola

Janvier, Maxime vs Durasovic, Viktor

Qualifier vs (6) Muller, Alexandre

(7) Marterer, Maximilian vs Lestienne, Constant

Kamke, Tobias vs Moraing, Mats

Arnaboldi, Andrea vs Guinard, Manuel

(Alt) Hamou, Maxime vs (4) Hoang, Antoine

(8) Halys, Quentin vs (WC) Cazaux, Arthur

Qualifier vs (WC) Marmousez, Lilian

Lamasine, Tristan vs Qualifier

(WC) Furness, Evan vs (2) Bonzi, Benjamin

(1/Alt) Bergs, Zizouvs (WC) Vandermeersch, CyrilSimon, Tobiasvs (6) Leshem, Edan

(2) Hassan, Benjamin vs Martineau, Matteo

(PR) Wang, Tak Khunn vs (7) Escoffier, Antoine

(3) Okala, Jules vs Crepatte, Baptiste

(WC) Breysach, Martin vs (5) Jianu, Filip Cristian

(4) Andreev, Adrian vs Heyman, Christopher

(WC) Briand, Jurgen vs (8) Added, Dan

Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jurgen Briand vs [8] Dan Added

2. [2] Benjamin Hassan vs Matteo Martineau

3. [1/Alt] Zizou Bergs vs [WC] Cyril Vandermeersch

4. [3] Jules Okala vs Baptiste Crepatte

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Adrian Andreev vs Christopher Heyman

2. [PR] Tak Khunn Wang vs [7] Antoine Escoffier

3. Tobias Simon vs [6] Edan Leshem

4. [WC] Martin Breysach vs [5] Filip Cristian Jianu