Wimbledon si prepara ad avere il pubblico sugli spalti

Il pubblico è tutt’altro che scontato in questi giorni, soprattutto nei tornei sul suolo europeo. Eppure le speranze per Wimbledon continuano a crescere, con gli organizzatori del terzo Grande Slam della stagione che ammettono sempre più la possibilità della presenza di pubblico all’All England Club.

In una dichiarazione, tutte le opzioni sono tenute aperte, ma il piano più forte è quello di avere degli stadi con la presenza di pubblico ma con una capacità ridotta. “Saremo flessibili. Vogliamo assicurarci di lasciare le decisioni sul pubblico il più tardi possibile per ottenere il massimo numero di spettatori”, si legge.

In ogni caso, i protocolli per i protagonisti del torneo sono già stati accuratamente preparati. Per esempio, i giocatori, lo staff tecnico e gli arbitri dovranno alloggiare in un hotel ufficiale del torneo piuttosto che in case private. “Mentre la promessa di un ritorno a una vita più normale è all’orizzonte ma non ci siamo ancora”, ha detto Ian Hewitt, presidente dell’All England Club.