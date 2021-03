Il figlio di Bjorn Borg debutterà ad aprile nel circuito maggiore

Portare il nome dei Borg rappresenta una pesante eredità. Così dichiara Leo Borg, svedese di 17 anni che cerca di fare i suoi primi passi nel circuito maggiore, cercando di seguire le orme di suo padre, l’ex numero uno del mondo Bjorn Borg.

Ora, il giovane, che non ha ancora una classifica ATP mentre è il 12° al mondo nei junior, sa già quando farà il suo debutto nel circuito maggiore.

Leo Borg ha ricevuto un invito per giocare le qualificazioni del torneo ATP 250 di Marbella, che si svolgerà dal 5 all’11 aprile. È certamente un momento speciale per lo svedese, che competerà una settimana prima in un Challenger nella stessa sede, ma con una wildcard per il main draw.

Da segnalare che Leo Borg ha due partecipazioni nei tabelloni principali dei tornei Challengers e ITF, senza aver vinto un match in quei due incontri.