Paire si è scusato con la Federazione Francese dopo il comportamento a Buenos Aires. Damir Dzumhur multato e l’ATP apre un’indagine

Benoit Paire, che recentemente ha causato polemiche durante la sua sconfitta al secondo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires, in Argentina, è stato chiamato a testimoniare dal comitato etico della Federazione francese di tennis circa i suoi comportamenti in quella partita, in cui ha insultato il Giudice di Sedia, sputato in campo e ha smesso di giocare nell’ultimo game dell’incontro.

Il giornale ‘L’Equipe’ anticipa questo martedì che il tennista francese ha accettato di inviare una lettera che spiega la situazione, dove si scusa per tutto quello che è successo. La federazione francese ha accettato le scuse e non ha multato o sospeso il giocatore.

Damir Dzumhur ha avuto un comportamente infelice ad Acapulco, che si è concluso con la sua squalifica e ora conosce la multa applicata dall’ATP.

L’ATP ha annunciato che Dzumhur dovrà pagare una multa di 6500 dollari e perderà anche i 5280 dollari del primo turno di qualificazione del torneo messicano.

L’ATP ha anche annunciato che, oltre alle multe applicate, sarà avviata un’indagine per indagare sul comportamento di Dzumhur.