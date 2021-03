ATP 500 di Dubai: Lorenzo Sonego è quasi perfetto, batte Zapata e approda al terzo turno

Un prorompente Lorenzo Sonego si aggiudica l’incontro di secondo turno e approda al terzo turno dell’ATP 500 di Dubai ($2.048.855, cemento outdoor).

L’azzurro, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha sconfitto con il punteggio finale di 6-2 6-2 il qualificato spagnolo Bernabe Zapata Miralles dopo 1 ora e 17 minuti di gioco.

Al prossimo turno Lorenzo Sonego sfiderà il vincente tra Daniels Evans e Aslan Karatsev.

Lorenzo Sonego è stato quasi perfetto quest’oggi. Il torinese ha trovato nel servizio l’arma in più nell’incontro odierno. L’azzurro ha collezionato bene tantissimi servizi vincenti con cui ha ottenuto svariati punti gratuiti. Lo spagnolo ha potuto fare ben poco contro il tennista piemontese che è sembrato in forma smagliante e sempre in totale controllo della partita.

Primo Set: Partiva benissimo Sonego. Nel terzo gioco strappava il servizio allo spagnolo e dopo aver tenuto la battuta conduceva per 3-1. Nel quinto gioco altro break per il tennista torinese che si issava sul 4-1. Il sesto gioco faceva registrare il game perfetto per Sonego, il quale scagliava ben quattro aces. Sull’1-5 e servizio a disposizione, Zapata annullava un set point al suo avversario.

Chiamato a servire per il set sul 5-2 il tennista piemontese teneva a 30 la battuta conquistando per 6-2 il primo set.

Secondo Set: Sullo slancio di un gran primo set, Sonego operava il break nel primo e nel terzo gioco, sempre ai vantaggi, conducendo per 3-0 e servizio. Nel quarto gioco l’azzurro legittimava ancora di più il suo vantaggio, dopo aver annullato due palle break a Zapata, portandosi sul 4-0. Sul 5-2 Lorenzo serviva per il match e dopo aver annullato una palla break conquistava per 6-2 la seconda partita, dopo un dritto lungo in risposta dello spagnolo.

ATP ATP Dubai Sonego L. Sonego L. 6 6 Zapata Miralles B. Zapata Miralles B. 2 2 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

13 Aces 11 Double Faults 158% (32/55) 1st Serve 64% (42/66)88% (28/32) 1st Serve Points Won 55% (23/42)43% (10/23) 2nd Serve Points Won 42% (10/24)100% (3/3) Break Points Saved 67% (8/12)77 Service Games Played 845% (19/42) 1st Serve Return Points Won 13% (4/32)58% (14/24) 2nd Serve Return Points Won 57% (13/23)33% (4/12) Break Points Converted 0% (0/3)8 Return Games Played 769% (38/55) Service Points Won 50% (33/66)50% (33/66) Return Points Won 31% (17/55)59% (71/121) Total Points Won 41% (50/121)