ITF Antalya e Gonesse: I Main Draw

ITF ANTALYA(Tur 15k terra)

[1] Na-Lae Han vs Elif Tuana Gunal

Sohyun Park vs TBD

Melodie Collard vs [6] Nagi Hanatani

[4] Mai Hontama vs Gozal Ainitdinova

Gergana Topalova vs Miriam Kolodziejova

Alexandra Dulgheru vs TBD

Alexandra Vecic vs [5] Hiroko Kuwata

[7] Anastasia Detiuc vs Matilde Paoletti

Darya Astakhova vs TBD

Sofia Costoulas vs TBD

Petia Arshinkova vs [3] Su Jeong Jang

[8] Johana Markova vs TBD

Angelica Moratelli vs Ipek Oz

Ozlem Uslu vs Anastasiya Konstantinovna Soboleva

[2] Stefania Rubini vs TBD

ITF GONESSE(Fra 15k terra indoor)

In attesa….