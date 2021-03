ATP Doha: Federer vince il primo set poi cede alla distanza contro un ottimo Basilashvili (con il video della partita)

Dopo un 2020 a dir poco disastroso sotto il profilo dei risultati conseguiti nel circuito professionistico, Nikoloz Basilashvili si è preso quest’oggi una grandissima soddisfazione sconfiggendo Roger Federer ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha. Il tennista di Tbilisi, attuale numero 42 della classifica ATP in singolare, si è imposto sul rientrante elvetico (accreditato della seconda testa di serie) con il punteggio di 3-6 6-1 7-5 in un’ora e 50 minuti di gioco: sarà dunque il georgiano, a sorpresa, il prossimo avversario di Taylor Fritz in semifinale al Qatar ExxonMobil Open 2021.

Federer, tornato a competere in Qatar dopo oltre un anno di inattività, è stato costretto nuovamente al terzo set, dopo quanto accaduto ieri con Daniel Evans, ma questa volta si è dovuto inchinare di fronte alla maggior freschezza e lucidità di Basilashvili, che dopo un primo set di ambientamento ha preso il largo riuscendo a giocare con assoluta tranquillità nei momenti più importanti dell’incontro. Il tennista di Basilea, n.6 del ranking ATP, saluta dunque prematuramente il torneo di Doha mentre prosegue l’avventura di Basilashvili, che ha ottenuto la quinta affermazione in carriera contro un Top-10 (quella odierna non è la vittoria più importante in termini di classifica dell’avversario battuto, visto che nell’ottobre 2018 sconfisse l’allora n.4 ATP Del Potro in finale nel torneo di Pechino).

PRIMO SET – Inizio di partita più complicato del previsto per Federer, chiamato subito a fronteggiare una palla break nel primo gioco dell’incontro: lo svizzero riesce ad annullarla e, aiutato da un Basilashvili piuttosto frettoloso (tantissimi errori, in avvio, da parte del georgiano ancor prima di far partire gli scambi), può dire la sua anche in risposta. Pur senza fare la differenza con la battuta a disposizione, Federer respinge gli attacchi di Basilashvili dimostrando poi grande lucidità nel quarto gioco nel turno di risposta: il nativo di Tbilisi commette un pesantissimo doppio fallo sulla parità, Federer si procura così la prima palla break della serata e la sfrutta trovando un meraviglioso rovescio lungolinea vincente in contropiede. La reazione del classe ’92, uno dei giocatori ad aver vinto meno incontri nel circuito ATP nell’ultimo anno, non si fa attendere: il georgiano ha due occasioni per il controbreak immediato, la prima sfugge a causa di un winner col dritto da parte di Federer mentre la seconda viene sciupata da una pessima risposta di rovescio da sinistra. Chiuso il game ai vantaggi (4-1), Federer mantiene agevolmente il viso avanti nel primo parziale fino ad arrivare al definitivo 6-3.

SECONDO SET – Come accaduto nella frazione d’apertura, anche qui è sorprendentemente Federer a concedere le prime opportunità di break al suo avversario: se nel primo gioco del primo set lo svizzero era riuscito ad annullarne una, lo stesso non si può dire per il primo turno di servizio del secondo parziale. Da 15-40, infatti, il giocatore di Basilea non riesce nell’impresa di trascinare il game ai vantaggi e, dopo aver quantomeno accorciato lo svantaggio, viene infilato dal passante di Basilashvili che allunga così sul 2-0. Costretto, per ovvi motivi, a confermare il break appena ottenuto, l’attuale n.42 ATP si fa cogliere di sorpresa e si ritrova in un attimo sullo 0-40: quando sembrava ormai fatta per il recupero di Federer, però, ecco la reazione d’orgoglio di Basilashvili, che mette a referto cinque punti consecutivi portandosi sul 3-0. Cresciuto notevolmente col passare dei minuti, Basilashvili limita in maniera impressionante il numero degli errori prendendo il comando delle iniziative contro un Federer impotente di fronte alle bordate di dritto che fuoriescono dalla racchetta dell’ex Top-20: dopo aver ottenuto il doppio break nel sesto gioco (Federer rimontato da 30-15), Basilashvili manda in archivio il set con un pesantissimo 6-1 in meno di 30 minuti.

TERZO SET – Dopo sei giochi praticamente a senso unico in favore del giocatore al servizio, il primo a tremare è Roger Federer: sul 3-3, lo svizzero si trova a fronteggiare ben tre palle break ma il suo avversario non riesce a trasformarne nemmeno una. Il tennista di Basilea, che sembra fare discreta fatica negli spostamenti laterali e negli scambi prolungati, riesce dunque, quasi per miracolo, a mantenersi in vantaggio nella frazione decisiva, graziato da un Basilashvili che ha tanto da recriminare in tutte e tre le circostanze.

Si continua a viaggiare a “folate” in questo terzo set: sul 5-4 in favore di Federer, una scelta sciagurata rischia di costare carissima a Basilashvili. Avanti 30-15, il georgiano si ferma nel corso di uno scambio dopo un colpo profondo di Federer ma l’hawk-eye gli dà torto, consegnando il punto allo svizzero e successivamente il primo match point, annullato però in maniera pressoché perfetta. Nel gioco successivo, l’undicesimo, si assiste ad un breve ma significativo passaggio a vuoto di Federer: nel giro di una manciata di minuti, Basilashvili si ritrova dall’aver annullato una palla match ad operare il break a quindici e condurre per 6-5 nel parziale decisivo. Chiamato a servire per chiudere, il georgiano non si fa cogliere impreparato e con uno straordinario contropiede mette fine al match. Vittoria più importante della carriera per l’ex numero 16 ATP.

ATP ATP Doha Basilashvili N. Basilashvili N. 3 6 7 Federer R. Federer R. 6 1 5 Vincitore: Basilashvili N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Federer R. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Federer R. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Federer R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Federer R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Federer R. 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Federer R. 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Federer R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Basilashvili N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Federer R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Federer R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Federer R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Basilashvili N. 15-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Federer R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Federer R. 0-15 15-15 40-30 1-1 → 1-2 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Federer R. 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

12 Ace 125 Doppi falli 061% % primo servizio 69%77% % di punti vinti su primo servizio 67%58% % di punti vinti su secondo servizio 50%3/10 Break point 1/50 Tiebreak vinti 037 Punti vinti in risposta 3198 Punti vinti 9016 Giochi vinti 123 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 561 Punti vinti al servizio 5913 Giochi vinti al servizio 11