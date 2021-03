Settimana fortunata per Rublev: Fucsovics si ritira, il russo in semifinale senza giocare un match a Doha

Andrey Rublev è il primo semifinalista del torneo ATP 250 di Doha. Il tennista russo, accreditato della terza testa di serie al Qatar ExxonMobil Open 2021, ha raggiunto il penultimo atto della manifestazione in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor del Qatar… senza giocare un quindici.

Dopo aver ricevuto il bye al primo turno, infatti, il moscovita classe ’97 ha potuto beneficiare del forfait di Richard Gasquet al secondo ostacolo. Come se non bastasse, a rendere questa settimana ancora più fortunata per il numero otto del ranking ATP, pochi minuti fa è giunta la notizia del ritiro dell’ungherese Marton Fucsovics, ieri a segno in rimonta sul sudafricano Harris, e dunque Andrey Rublev si ritrova in semifinale a Doha senza mai essere sceso in campo. Il suo esordio, a questo punto, è rimandato a domani, quando se la vedrà con il vincente del match tra l’austriaco Dominic Thiem, numero uno del tabellone, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.