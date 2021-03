WTA Guadalajara: Il Tabellone Principale. Al momento nessuna italiana al via

WTA 250 Guadalajara (Messico) – Tabellone Principale, cemento

(1) Nadia Podoroska vs QualifierXiyu Wang vs QualifierAnna-Lena Friedsam vs Qualifier(6) Danka Kovinic vs Varvara Gracheva

(3) Anna Blinkova vs Tamara Zidansek

(wc) Katie Volynets vs Catherine McNally

(wc) Eugenie Bouchard vs Qualifier

(8) Kaja Juvan vs Aliona Bolsova

(7) Leylah Annie Fernandez vs Anna Kalinskaya

Qualifier vs Qualifier

Viktorija Golubic vs Nina Stojanovic

(4) Sara Sorribes Tormo vs Greet Minnen

(5) Nao Hibino vs Anna Karolina Schmiedlova

(wc) Renata Zarazua vs Katarzyna Kawa

Coco Vandeweghe vs Mihaela Buzarnescu

(2) Marie Bouzkova vs Irina Bara