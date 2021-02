WTA Lione: Il Tabellone Principale. Presenza di Camila Giorgi

C’è Camila Giorgi nel tabellone principale del torneo WTA 250 di Lione in programma la prossima settimana.

L’azzurra sfiderà all’esordio Viktória Kužmová classe 1998 e n.102 del mondo.

WTA 250 Lione – Indoor Hard

(1) Alexandrova vs Q

Babos vs Gracheva

Kuzmova vs Giorgi

Stojanovic vs (6) Cirstea

(4) Mladenovic vs Buzarnescu

Zavatska vs Q

Voegele vs Bara

(wc) Tan vs (7) Badosa

(8) Rus vs Wang Xiyu

Minnen vs Kawa

Lapko vs Q

Dodin vs (3) Garcia

(5) Cornet vs (wc) Burel

Sasnovich vs (wc) Bouchard

Q vs Q

Q vs (2) Ferro