ATP Rotterdam: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due gli azzurri al via. Lorenzo Sonego sfiderà Tommy Paul

ATP 500 Rotterdam – Il Tabellone Principale

(1) Medvedev, Daniil vs Lajovic, Dusan

Coric, Borna vs (WC) Van de Zandschulp, Botic

de Minaur, Alex vs Millman, John

Nishikori, Kei vs (7) Auger-Aliassime, Felix

(3/WC) Zverev, Alexander vs Bublik, Alexander

Paul, Tommy vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs Opelka, Reilly

Davidovich Fokina, Alejandro vs (5) Bautista Agut, Roberto

(6) Goffin, David vs Struff, Jan-Lennard

Qualifier vs Humbert, Ugo

(WC) Haase, Robin vs (WC) Murray, Andy

Qualifier vs (4) Rublev, Andrey

(8) Wawrinka, Stan vs Khachanov, Karen

Basilashvili, Nikoloz vs Qualifier

Hurkacz, Hubert vs Mannarino, Adrian

(SE) Gerasimov, Egor vs (2) Tsitsipas, Stefanos

ATP 500 Rotterdam – Il Tabellone di Qauli

(1) Fucsovics, Marton vs Rinderknech, Arthur

Safranek, Vaclav vs (5) Herbert, Pierre-Hugues

(2) Chardy, Jeremy vs Griekspoor, Tallon

(WC) Nijboer, Ryan vs (8) Hoang, Antoine

(3) Norrie, Cameron vs (Alt) Niesten, Miliaan

Cressy, Maxime vs (7) Seppi, Andreas

(4) Giron, Marcos vs (WC) Van Rijthoven, Tim

(WC) Sels, Jelle vs (6) Gombos, Norbert

Il programma di Domani

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Vaclav Safranek vs [5] Pierre-Hugues Herbert

2. [1] Marton Fucsovics vs Arthur Rinderknech

3. [WC] Ryan Nijboer vs [8] Antoine Hoang

4. Maxime Cressy vs [7] Andreas Seppi