Jannik Sinner dopo la sconfitta a Montpellier: “Il male alla schiena? Ha contato zero. È al 100% colpa mia e del mio gioco”

Jannik Sinner ha parlato in cofnerenza stampa dopo la sconfitta subita contro Bedene a Montpellier.

“Il male alla schiena? Ha contato zero. È al 100% colpa mia e del mio gioco, non so come ho potuto perdere…

A Melbourne 1 contro Bedene ero stato più aggressivo ma oggi ho fatto un casino, soprattutto dal punto di vista mentale questo è un giorno molto duro per me. Bisogna imparare dalle sconfitte, ma dopo aver giocato abbastanza bene il primo set sono andato avanti senza un’idea. O meglio, ce l’avevo ed era sbagliata…”.

“Ho sbagliato in certi momenti della partita: dopo il primo set dovevo fare una cosa e invece ne ho fatto un’altra. Sono quasi senza parole ed è difficile capire perché abbia perso. Adesso ne devo parlare con l’allenatore perché ci sono diverse cose da affrontare”.

“Nel tiebreak prima Bedene ha trovato una risposta di rovescio sulla mia prima di servizio, poi sul 5-3 è venuto a rete e ha fatto un punto incredibile”.