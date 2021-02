ATP 250 Cordoba: Marco Cecchinato vince in tre set e approda agli ottavi

Marco Cecchinato vittorioso all’esordio nell’ATP 250 di Cordoba ($393,935 – terra rossa).

Il tennista palermitano ha sconfitto il giocatore boliviano Hugo Dellien, n. 112 ATP, con il risultato finale di 6-2 4-6 6-1 dopo 1 ora e 55 minuti di gioco.

Agli ottavi di finale Cecchinato sfiderà l’argentino Diego Schwartzman, n. 9 del mondo.

Un buon Marco Cecchinato conquista la prima vittoria del suo 2021. Il tennista azzurro dopo aver ampiamente dominato il primo set e l’inizio del secondo, grazie al duo servizio e diritto, incappava in un piccolo passaggio a vuoto che gli costavano il set, grazie anche a un combattivo Dellien. La partita finale, però, ha visto l’ex n.16 ATP, prendere il sopravvento facendo valere tutta la sua forza e le sue migliori doti tecniche, al cospetto di un volenteroso Dellien che, nonostante ciò, ha dovuto alzare bandiera bianca. Adesso per l’italiano ci sarà l’affascinante sfida con il padrone di casa Diego Schwartzman, il favorito numero uno del torneo argentino.

Primo Set: Partiva bene Cecchinato portandosi sul 4-1 dopo pochi minuti di gioco. Il primo break del set arrivava nel quarto gioco alla quarta palla break complessiva per il palermitano. Sul 2-5 e servizio per Dellien, il tennista azzurro chiudeva con uno splendido rovescio lungolinea al primo set point utile. Cecchinato vinceva per 6-2 la prima partita.

Secondo Set: Nel quinto gioco dopo aver avuta una palla break nel primo game, il tennista boliviano strappava il servizio al tennista siciliano, dopo una splendida volèè alta di rovescio, conducendo per 3-2 e servizio. Sul 4-3 e servizio Dellien, Cecchinato realizzava il contro break che riportava il set in parità sul 4-4. Dopo aver mancato una palla del 5-4, il tennista italiano perdeva la battuta dopo un diritto steccato. Il tennista boliviano andava a servire per il set sul 5-4. Senza alcuna difficoltà Dellien al primo set point, dopo un rovescio largo di Cecchinato conquistava per 6-4 la seconda partita.

Terzo Set: Marco, sul 2-1 in suo favore ma Dellien alla battuta, strappava il servizio al suo avversario e si portava sul 3-1 e servizio. Sull’1-4 e servizio per il tennista boliviano, quest’ultimo perdeva ancora una volta la battuta con il siciliano che si issava sul 5-1 e servizio. Cecchinato, senza difficoltà, dopo un rovescio lungo linea si aggiudicava la terza partita per 6-1 e il passaggio del turno.

ATP ATP Cordoba Dellien H. Dellien H. 2 6 1 Cecchinato M. Cecchinato M. 6 4 6 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Cecchinato M. 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Dellien H. 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Dellien H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Dellien H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dellien H. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Dellien H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Cecchinato M. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Dellien H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Dellien H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dellien H. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dellien H. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Dellien H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Dellien H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Dellien H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Ace 52 Doppi falli 179% % primo servizio 72%54% % di punti vinti su primo servizio 71%56% % di punti vinti su secondo servizio 62%2/6 Break point5/200 Tiebreak vinti 025 Punti vinti in risposta 4475 Punti vinti 979 Giochi vinti 163 N. max giochi vinti di fila 54 N. max punti vinti di fila 750 Punti vinti al servizio 537 Giochi vinti al servizio 11

Luigi Calvo