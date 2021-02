Manifestanti invadono il campo di Concepcion (Cile) durante la finale del Challenger (Video)

La finale del Challenger interrotta per l'irruzione di manifestanti

Incredibile in Cile. La finale del Challenger di Concepcion tra Francisco Cerundolo (146 ATP) e Sebastián Baez (312) è stata interrotta per l’invasione del campo da gioco da parte di un manipolo di manifestanti.

Il gruppo, formato da una 50ina di persone, aveva iniziato una protesta appena fuori dal club dove si svolgeva l’evento, fino a tracimare all’interno del circolo e persino sul campo da gioco. I manifestanti hanno fatto irruzione al Bellavista Country Club per protestare contro la costruzione di un edificio – autorizzata dalle autorità locali – che porterebbe alla eliminazione del campo da gioco della squadra di calcio del quartiere, Club Deportes Alianza Bellavista.

L’interruzione è avvenuta durante il terzo game del secondo set, sul punteggio di 1 gioco pari. Dopo diversi minuti, l’organizzazione è riuscita a rimuovere i manifestanti, per riprendere la finale del torneo. Per fortuna non ci sono stati contusi o atti di vandalismo alle strutture del circolo, ma è un fatto davvero singolare.

Ecco due video, il momento dell’interruzione del match e la protesta dei manifestanti sul campo.

Marco Mazzoni

Momento en que fue suspendida la final del Challenger de Concepción, entre Baez (ARG) y Cerundolo (ARG).Manifestantes del Club Deportivo Alianza Bellavista, debido a conflicto por terreno (cancha de fútbol) en disputa. Juego ya reanudado @alairelibrecl pic.twitter.com/MxPybk8pQp — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) February 21, 2021