Challenger Gran Canaria e Nur Sultan: I tabelloni di Qualificazione. Un azzurro al via

Challenger Gran Canaria – Terra – €44,820

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Tomas Quesada Perez vs [6] Nikolas Sanchez Izquierdo

2. [4] Oriol Roca Batalla vs Eduard Esteve Lobato

3. [3] Manuel Guinard vs Pavel Nejedly

4. [WC] Alex Marti Pujolras vs [7] Filip Cristian Jianu

Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Alex Molcan vs [Alt] Pol Martin Tiffon

2. [WC] Emilio Nava vs [5] Giulio Zeppieri

3. [1] Michael Vrbensky vs Ronald Slobodchikov

4. Elmar Ejupovic vs [8] Sadio Doumbia

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Ivan Nedelko vs [WC] Danil Ozernoy

2. [3/Alt] Aleksandr Nedovyesov vs Savriyan Danilov

3. [Alt] Grigoriy Lomakin vs [6] Alexey Zakharov

4. [1] Roberto Quiroz vs Aleksandre Metreveli

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Dominik Palan vs [5] Ryan Peniston

2. [2] Pavel Kotov vs Yan Bondarevskiy

3. [WC] Sagadat Ayap vs [7] Bogdan Bobrov

4. Sergey Fomin vs [8] Vladyslav Manafov