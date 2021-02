ATP Cordoba: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Nessun azzurro presente (LIVE)

ATP 250 Cordoba – $393,935 – terra rossa – 1° Turno Quali

1. [1] Facundo Bagnisvs Thiago Agustin Tirante

2. Hernan Casanova vs Andrea Collarini



3. [2] Leonardo Mayer vs Tomas Martin Etcheverry



4. Guilherme Clezar vs Renzo Olivo



5. Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Fermin Tenti



6. Carlos Gomez-Herrera vs [6] Guido Andreozzi



Cancha 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Sumit Nagal vs Facundo Diaz Acosta



2. Agustin Velotti vs [8] Mario Vilella Martinez



3. Facundo Mena vs Christian Lindell



4. Ernesto Escobedo vs Lukas Klein



5. [4] Juan Pablo Varillas vs [WC] Matias Franco Descotte



Cancha 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Mariano Kestelboim vs Camilo Ugo Carabelli



2. Marcelo Tomas Barrios Vera vs Nicolas Alvarez



3. Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [7] Joao Domingues



4. Pedro Sakamoto vs [5] Emilio Gomez



5. Joao Menezes vs [WC] Guido Ivan Justo



