Stefanos Tsitsipas emozionato dopo la vittoria su Rafael Nadal “Un momento davvero emozionante”

Stefanos Tistsipas ha compiuto un’impresa epica, oggi agli Australian Open. Il greco ha battuto Rafael Nadal in cinque set dopo essere stato sotto di due set e dopo quattro ore di gioco. Per il greco si tratta della seconda partecipazione alle semifinali del Major australiano.

Nella conferenza stampa rilasciata ai media nel post partita, il tennista ellenico ha mostrato tutta la sua felicità e la sua commozione per un’impresa che ha dell’incredibile.

“Questa vittoria mi ricorda quello che ho vissuto nel 2018 battendo Federer. Sento un legame speciale con la Rod Laver Arena , mi da molta fiducia” ha detto il greco, visibilmente commosso.

“È stato un momento davvero emozionante e speciale condiviso con mio padre e tutta la mia squadra. Sono molto orgoglioso dell’atteggiamento che ho dimostrato in campo in ogni momento, del modo in cui con fatica sono rientrato in partita e contro uno come lui non è per niente facile. Nadal è uno dei migliori della storia è stato incredibile batterlo, qualcosa che non avevo vissuto prima e che è diventato un sogno che si avvera. Ho saputo mantenere la calma e la concentrazione nei momenti decisivi “, ha dichiarato.

“Ero totalmente immerso nella partita, ho vissuto una sorta di nirvana. Ho giocato senza pensare a nient’altro che al servizio successivo, al colpo successivo, al punto successivo. Ho apportato alcune modifiche tattiche all’inizio del terzo set, dopo che avevo iniziato molto nervoso e non trovando il mio tennis. Dal momento in cui ho apportato quei cambiamenti, mi sono sentito libero di giocare e ho aumentato molto il mio livello di gioco“.

Inoltre Stefanos parla di Patrick Mouratoglu, sempre presente nel suo box in questi Australian Open. “Sono molto felice che faccia parte della mia squadra, è un guru del tennis, vede questo sport in modo incredibilmente chiaro ed è una brava persona. Siamo una grande squadra, ho persone speciali intorno a me“. Tsitsipas inoltre parla della partita di semifinale contro il russo Daniil Medvedev e delle sue condizioni fisiche dopo aver disputato un’altra maratona di oltre 4 ore di gioco. “Il mio corpo ne esce molto provato dalla partita di oggi, ma mi sento bene, non sono esausto. Sarò pronto ad affrontare Daniil, che considero un tennista molto intelligente in grado di travolgere chiunque. Sarà una grande sfida“.

Luigi Calvo