Novak Djokovic batte Raonic ed è ai quarti agli Australian Open

Il numero uno del mondo Novak Djokovic – che ha vinto otto titoli in otto finali, un record agli Australian Open – ha confermato il suo ritorno ai quarti di finale dello Slam aussie per l’undicesima volta nella sua carriera. È la 48esima volta che il serbo, 33 anni, raggiunge i primi otto di un Major, un risultato superato solo da Roger Federer, che ha raggiunto questa fase di un Major 57 volte.

In una partita in cui è stato confermato che Djokovic non aveva sofferto di uno strappo addominale, come si era sospettato, il serbo è apparso in forma smagliante per battere il numero 14 del mondo Milos Raonic per 7-6(4), 4-6, 6-1, 6-4 in 2 ore e 55 minuti, in una partita che ancora una volta ha fornito una grande prestazione al servizio, contro un giocatore contro cui ora ha 12 vittorie e zero sconfitte.

Nei quarti di finale in programma martedì, Djokovic affronterà Alexander Zverev in quello che sarà l’ottavo incontro tra i due. Nole conduce il testa a testa 5-2 e recentemente, alla ATP Cup e nella stessa Rod Laver Arena dove si disputeranno questi quarti di finale, Dokovic ha trionfato 7-5 al terzo set.

10 Ace 262 Doppi falli 370% % primo servizio 65%78% % di punti vinti su primo servizio 75%62% % di punti vinti su secondo servizio 50%3/11 Break point 1/31 Tiebreak vinti 043 Punti vinti in risposta 34130 Punti vinti 11423 Giochi vinti 175 N. max giochi vinti di fila 37 N. max punti vinti di fila 687 Punti vinti al servizio 8019 Giochi vinti al servizio 16