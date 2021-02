Australian Open: Dominic Thiem questa volta non si salva. Fuori per mano di Dimitrov. Continua la favola di Karatsev

Stavolta è davvero finita l’avventura di Dominic Thiem agli Australian Open. Il numero tre al mondo – che già aveva rischiato grossissimo nel turno precedente contro l’idolo di casa Nick Kyrgios (ATP 47), superato in rimonta al quinto set – è infatti stato eliminato negli ottavi di finale da Grigor Dimitrov (21) con un netto 6-4 6-4 6-0 in poco più di due ore di gioco. Trionfatore agli ultimi US Open, finalista a Melbourne lo scorso anno, Thiem era certamente tra i grandi favoriti per il successo finale in questo primo Slam del 2021.

Il bulgaro ora affronterà nei quarti il sorprendente russo Aslan Karatsev (114), arrivato dalle qualificazioni, e vittorioso in cinque set sul canadese Felix Auger-Aliassime (19), dopo essere stato sotto per 6-3 6-1 nei primi due parziali.

Karatsev è il settimo debuttante del Grande Slam a raggiungere i quarti di finale del suo primo Major (primo da Wimbledon 1996) e il giocatore con la più bassa classifica a raggiungere i quarti di questo evento da Patrick McEnroe nel 1991!

GS Australian Open D. Thiem [3] D. Thiem [3] 4 4 0 G. Dimitrov [18] G. Dimitrov [18] 6 6 6 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0