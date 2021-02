Challenger Potchefstroom 2: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger POTCHEFSTROOM II (H) /80 ($)

(1) Gunneswaran, Prajnesh vs Santillan, Akira

Kuhn, Nicola vs Benchetrit, Elliot

Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Beckley, Alec

Blanch, Ulises vs (8) Polansky, Peter

(4) Broady, Liam vs Galovic, Viktor

Qualifier/Special Exempt vs Blancaneaux, Geoffrey

Menendez-Maceiras, Adrian vs Kolar, Zdenek

(WC) Montsi, Khololwam vs (6) Schnur, Brayden

(5) Clarke, Jay vs Kuzmanov, Dimitar

Quiroz, Roberto vs Lamasine, Tristan

Qualifier/Special Exempt vs Krstin, Pedja

(WC) Hunter, Vaughn vs (3) Huesler, Marc-Andrea

(7) Ilkel, Cem vs (PR) Cagnina, Julien

Tseng, Chun-hsin vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs (PR) Brooksby, Jenson

Qualifier/Special Exempt vs (2) Bonzi, Benjamin