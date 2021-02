Australian Open: Dominic Thiem rimonta e batte Nick Kyrgios al quinto set (che vince il secondo set battendo un colpo da sotto). Felix Auger-Aliassime elimina Shapovalov (Con il video del colpo di Nick e delle partite)

GS Australian Open D. Thiem [3] D. Thiem [3] 4 4 6 6 6 N. Kyrgios N. Kyrgios 6 6 3 4 4 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

14 Ace 241 Doppi falli 263% % primo servizio 72%78% % di punti vinti su primo servizio 81%73% % di punti vinti su secondo servizio 44%3/10 Break point 2/80 Tiebreak vinti 044 Punti vinti in risposta 33148 Punti vinti 13826 Giochi vinti 233 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 7104 Punti vinti al servizio 10523 Giochi vinti al servizio 21

Dominic Thiem, numero tre del mondo e testa di serie n.2 agli Australian Open 2020, è sopravvissuto venerdì a una delle più grandi prove che si possano affrontare nel tennis mondiale – è stato sotto di due set – e si è qualificato per gli ottavi di finale battendo dopo una favolosa battaglia in cinque set Nick Kyrgios, in una partita all’altezza delle molte aspettative riposte su di lui.

In quella che è stata, per il momento, l’ultima notte di tennis in Australia con il tutto esaurito (e che pubblico!), Thiem, 27 anni, ha mostrato perché è un campione del Grand Slam e solido membro dell’élite del tennis mondiale, venendo da due set sotto contro Kyrgios, 25 anni e 47° classificato ATP, battuto per 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Tranquillo, pragmatico, solido ed emotivamente stabile, Thiem ha chiuso l’incontro dopo 3 ore e 20 minuti, vincendo a un certo punto 36 dei 37 punti sul suo servizio tra terzo e quarto set.

Thiem, campione degli US Open 2020 affronterà ora il bulgaro Grigor Dimitrov.

KYRGIOS: IL SET-POINT (ACE DA SOTTO) DEL 2° SET



KYRGIOS: IL PUNTO PIU’ BELLO DEL PRIMO SET



GS Australian Open D. Shapovalov [11] D. Shapovalov [11] 5 5 3 F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 7 7 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-40 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 40-A 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

14 Ace 241 Doppi falli 263% % primo servizio 72%78% % di punti vinti su primo servizio 81%73% % di punti vinti su secondo servizio 44%3/10 Break point 2/80 Tiebreak vinti 044 Punti vinti in risposta 33148 Punti vinti 13826 Giochi vinti 233 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 7104 Punti vinti al servizio 10523 Giochi vinti al servizio 21

Felix Auger-Aliassime vola agli ottavi di finale. Il canadese ha affrontato il suo migliore amico Denis Shapovalov ed è stato il turno di Auger-Aliassime di festeggiare su un grande palco.

Con un grandissimo livello di tennis e grandi momenti di gioco, il 19enne (19° ATP) ha registrato una delle più grandi vittorie della sua carriera, assicurandosi un posto negli ottavi di finale con il punteggio di 7-5, 7-5 6-3.

Eppure, il Felix è stato costretto a combattere duramente. Shapovalov (12°) ha avuto un vantaggio di un break nei primi due set (rispettivamente 4-3 e 4-2), ma Auger-Aliassime ha trovato la forza di girarli entrambi. E con stile quando ha messo a segno sul 4-4 del secondo set, tra l’altro, un colpo davvero spettacolare.

Incoraggiato dal vantaggio, Felix è andato a tutta birra nel terzo set e si è messo avanti per 3-0 a due punti dal 4 a 0..

Però ha perso un po’ di smalto e si è trovato ad affrontare le palle break nel gioco successivo, ma ha mostrato di nuovo sangue freddo e ha completato la vittoria davanti al suo migliore amico.

È stata la seconda migliore vittoria della carriera di Auger-Aliassime in termini di classifica, superata solo dal suo trionfo nei quarti di finale dell’ATP 500 del Queen’s nel 2019, contro Stefanos Tsitsipas (6°). D’altra parte, il giovane ha già eguagliato la sua migliore prestazione di sempre nei tornei del Grand Slam, dopo essere arrivato lo scorso anno negli ottavi agli US Open.

Ora affronterà per un posto negli ottavi il russo Aslan Karatsev, grande sorpresa del torneo.

GLI HIGHLIGHTS DI AUGERALIASSIME-SHAPOVALOV



AUGER ALIASSIME: PASSANTE VS SHAPOVALOV