Australian Open: Amara sconfitta per Sara Errani. L’azzurra è arrivata ad un passo dalla vittoria contro la Hsieh (Video)

Sara Errani esce di scena al terzo turno dell’Australian Open.

La 33enne romagnola, n.134 del ranking, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto 64 26 75, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, alla cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, n.71 del ranking.

Da segnalare che la Errani nel terzo e decisivo set è stata avanti per 5 a 3 ed è arriata per ben due volte a due punti dal vincere la partita ma in entrambe le occasioni non è riuscita a procurarsi palle match.

La tennista di Taipei, invece, dopo essere uscito dalla situazione di pericolo e piazzare il controbreak nel decimo gioco, metteva a segno il break decisivo sul 6 a 5 e alla prima palla match a disposizione chiudeva la contesa per 7 a 5.

GS Australian Open S. Hsieh S. Hsieh 6 2 7 S. Errani S. Errani 4 6 5 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Hsieh 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2 Ace 03 Doppi falli 475% % primo servizio 83%49% % di punti vinti su primo servizio 51%42% % di punti vinti su secondo servizio 31%9/19 Break point 9/190 Tiebreak vinti 062 Punti vinti in risposta 63116 Punti vinti 11615 Giochi vinti 154 N. max giochi vinti di fila 47 N. max punti vinti di fila 754 Punti vinti al servizio 536 Giochi vinti al servizio 6