Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. Aslan Karatsev domina Diego Diego Schwartzman ed elimina il primo top 10 da Melbourne

Che spettacolo questo Aslan Karatsev che non aveva mai giocato nel main draw di un torneo del Grand Slam, né aveva mai giocato contro un giocatore nella top 10, ma ha messo su un vero spettacolo per assicurarsi un posto negli ottavi di finale degli Australian Open. Il russo (114° ATP) ha eliminato Diego Schwartzman (9°), che è diventato così il primo membro della top 10 ad uscire di scena a Melbourne.

Dopo aver superato le qualificazioni e aver battuto Gianluca Mager ed Egor Gerasimov, c’era la grande sfida per Karatsev. Tuttavia, il 27enne non ha mostrato emozioni ed ha eliminato l’argentino per 6-3, 6-3, 6-3. Un’autentica dimostrazione di tennis ultra offensivo, senza mai permettere a Schwartzman di prendere fiato e resistendo ad ogni momento in cui il sudamericano sembrava voler recuperare.

Tutto sommato, i numeri finali sono impressionanti. Karatsev ha sparato ben 50 vincenti contro solo 5 dell’ottava testa di serie. Infatti, per darvi un’idea, l’argentino ha piazzato solo un vincente durante la prima ora della partita, tale era il dominio del russo. Aslan ha commesso più errori (38 contro 11), ma ha finito per timbrare una vittoria sensazionale, in cui ha salvato 10 delle 11 palle break.

Australian Open – 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) A. Sabalenka vs A. Li



GS Australian Open A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 A. Li A. Li 3 1 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Li 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Li 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Potapova vs (10) S. Williams (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open A. Potapova A. Potapova 6 2 S. Williams [10] S. Williams [10] 7 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Williams 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(32) A. Mannarino vs (6) A. Zverev



GS Australian Open A. Mannarino A. Mannarino 3 3 1 A. Zverev [6] A. Zverev [6] 6 6 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(32) V. Kudermetova vs (2) S. Halep



GS Australian Open V. Kudermetova [32] V. Kudermetova [32] 1 3 S. Halep S. Halep 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(1) N. Djokovic vs (27) T. Fritz



GS Australian Open N. Djokovic [1] • N. Djokovic [1] 30 7 6 0 T. Fritz [27] T. Fritz [27] 40 6 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) M. Vondrousova vs S. Cirstea



GS Australian Open M. Vondrousova [19] M. Vondrousova [19] 6 6 S. Cirstea S. Cirstea 2 4 Vincitore: M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(14) G. Muguruza vs Z. Diyas (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 6 6 Z. Diyas Z. Diyas 1 1 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Z. Diyas 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Diyas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Z. Diyas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(18) G. Dimitrov vs (15) P. Carreno Busta



GS Australian Open G. Dimitrov [18] • G. Dimitrov [18] 0 6 1 P. Carreno Busta P. Carreno Busta 0 0 0 Vincitore: G. Dimitrov per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Dimitrov 1-0 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(11) D. Shapovalov vs (20) F. Auger-Aliassime



GS Australian Open D. Shapovalov [11] D. Shapovalov [11] 5 5 3 F. Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime 7 7 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-40 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 40-A 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(15) I. Swiatek vs F. Ferro



GS Australian Open I. Swiatek I. Swiatek 0 6 0 F. Ferro • F. Ferro 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Ferro 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

John Cain Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

S. Hsieh vs (Q) S. Errani



GS Australian Open S. Hsieh S. Hsieh 6 2 7 S. Errani S. Errani 4 6 5 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Hsieh 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(27) O. Jabeur vs (3) N. Osaka (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))



GS Australian Open O. Jabeur [27] O. Jabeur [27] 3 2 N. Osaka [3] N. Osaka [3] 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 O. Jabeur 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Osaka 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(Q) A. Karatsev vs (8) D. Schwartzman (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open A. Karatsev A. Karatsev 6 6 6 D. Schwartzman [8] D. Schwartzman [8] 3 3 3 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(3) D. Thiem vs N. Kyrgios (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



GS Australian Open D. Thiem [3] • D. Thiem [3] 15 4 4 6 6 5 N. Kyrgios N. Kyrgios 0 6 6 3 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 D. Thiem 15-0 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Djere / S. Travaglia vs (6) J. Murray / (6) B. Soares



GS Australian Open L. Djere / S. Travaglia L. Djere / S. Travaglia 1 2 J. Murray / B. Soares [6] J. Murray / B. Soares [6] 6 6 Vincitore: J. Murray / B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Djere / S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Djere / S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere / S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Djere / S. Travaglia 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Djere / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Djere / S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Fernandez / H. Watson vs (WC) O. Gadecki / (WC) B. Woolcock



GS Australian Open L. Fernandez / H. Watson L. Fernandez / H. Watson 7 6 O. Gadecki / B. Woolcock O. Gadecki / B. Woolcock 5 2 Vincitore: L. Fernandez / H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Fernandez / H. Watson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Fernandez / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 L. Fernandez / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 O. Gadecki / B. Woolcock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Fernandez / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Gadecki / B. Woolcock 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Fernandez / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Gadecki / B. Woolcock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Fernandez / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 O. Gadecki / B. Woolcock 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 L. Fernandez / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Gadecki / B. Woolcock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Fernandez / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 O. Gadecki / B. Woolcock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Fernandez / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Gadecki / B. Woolcock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Fernandez / H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Gadecki / B. Woolcock 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 L. Fernandez / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Gadecki / B. Woolcock 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(A) S. Caruso / (A) E. Ruusuvuori vs A. Bublik / A. Golubev



GS Australian Open S. Caruso / E. Ruusuvuori S. Caruso / E. Ruusuvuori 6 5 A. Bublik / A. Golubev A. Bublik / A. Golubev 7 7 Vincitore: A. Bublik / A. Golubev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Caruso / E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Bublik / A. Golubev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bublik / A. Golubev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Caruso / E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Bublik / A. Golubev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Bublik / A. Golubev 15-0 30-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-30 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Bublik / A. Golubev 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Caruso / E. Ruusuvuori 6-6 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Bublik / A. Golubev 40-A 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bublik / A. Golubev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bublik / A. Golubev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bublik / A. Golubev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Caruso / E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Bublik / A. Golubev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Bublik / A. Golubev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Caruso / E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Fucsovics vs (14) M. Raonic (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open M. Fucsovics M. Fucsovics 6 7 2 2 M. Raonic [14] M. Raonic [14] 7 5 6 6 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) M. Purcell / (15) L. Saville vs (WC) M. Ebden / (WC) J. Smith



GS Australian Open M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 6 4 M. Ebden / J. Smith M. Ebden / J. Smith 7 6 Vincitore: M. Ebden / J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Ebden / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Purcell / L. Saville 15-40 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(10) J. Peers / (10) M. Venus vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open J. Peers / M. Venus [10] J. Peers / M. Venus [10] 6 6 J. Nam / M. Song J. Nam / M. Song 4 3 Vincitore: J. Peers / M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Peers / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Nam / M. Song 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Peers / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Peers / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Peers / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Peers / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Peers / M. Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Peers / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(6) G. Dabrowski / (6) B. Mattek-Sands vs C. Gauff / C. McNally



GS Australian Open G. Dabrowski / B. Mattek-Sands [6] G. Dabrowski / B. Mattek-Sands [6] 1 2 C. Gauff / C. McNally C. Gauff / C. McNally 6 6 Vincitore: C. Gauff / C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 G. Dabrowski / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Martinez vs (23) D. Lajovic (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))



GS Australian Open P. Martinez P. Martinez 7 5 1 4 D. Lajovic D. Lajovic 6 7 6 6 Vincitore: D. Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Barthel / L. Zhu vs A. Krunic / M. Trevisan



GS Australian Open M. Barthel / L. Zhu M. Barthel / L. Zhu 4 6 3 A. Krunic / M. Trevisan A. Krunic / M. Trevisan 6 2 6 Vincitore: A. Krunic / M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Barthel / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Barthel / L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Barthel / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Barthel / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Barthel / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Barthel / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Barthel / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Barthel / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Barthel / L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(4) H. Chan / (4) J. Cabal vs D. Krawczyk / J. Salisbury



GS Australian Open H. Chan / J. Cabal [4] • H. Chan / J. Cabal [4] 0 4 6 0 D. Krawczyk / J. Salisbury D. Krawczyk / J. Salisbury 0 6 3 1 Vincitore: D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Chan / J. Cabal 0-1 D. Krawczyk / J. Salisbury 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Chan / J. Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Krawczyk / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 H. Chan / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Krawczyk / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 H. Chan / J. Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Krawczyk / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 H. Chan / J. Cabal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Krawczyk / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 H. Chan / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 H. Chan / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Chan / J. Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Chan / J. Cabal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Chan / J. Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Barty / J. Brady vs (2) E. Mertens / (2) A. Sabalenka



GS Australian Open A. Barty / J. Brady A. Barty / J. Brady E. Mertens / A. Sabalenka [2] E. Mertens / A. Sabalenka [2] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

(3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova vs O. Jabeur / C. McHale



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [3] B. Krejcikova / K. Siniakova [3] 6 6 O. Jabeur / C. McHale [27] O. Jabeur / C. McHale [27] 3 4 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 O. Jabeur / C. McHale 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Jabeur / C. McHale 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Jabeur / C. McHale 15-0 30-0 40-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 O. Jabeur / C. McHale 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 O. Jabeur / C. McHale 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Jabeur / C. McHale 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 O. Jabeur / C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 O. Jabeur / C. McHale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 O. Jabeur / C. McHale 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 O. Jabeur / C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) S. Aoyama / (7) E. Shibahara vs (WC) L. Cabrera / (WC) M. Inglis



GS Australian Open S. Aoyama / E. Shibahara [7] S. Aoyama / E. Shibahara [7] 5 7 6 L. Cabrera / M. Inglis L. Cabrera / M. Inglis 7 6 0 Vincitore: S. Aoyama / E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 L. Cabrera / M. Inglis 15-40 0-15 0-30 15-30 3-0 → 4-0 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Cabrera / M. Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Cabrera / M. Inglis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Cabrera / M. Inglis 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 L. Cabrera / M. Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Cabrera / M. Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Cabrera / M. Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Bolelli / M. Gonzalez vs L. Sonego / A. Vavassori



GS Australian Open S. Bolelli / M. Gonzalez S. Bolelli / M. Gonzalez 6 7 L. Sonego / A. Vavassori L. Sonego / A. Vavassori 2 6 Vincitore: S. Bolelli / M. Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 L. Sonego / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Sonego / A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

M. McDonald / T. Paul vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic



GS Australian Open M. McDonald / T. Paul M. McDonald / T. Paul 1 4 N. Mektic / M. Pavic [2] N. Mektic / M. Pavic [2] 6 6 Vincitore: N. Mektic / M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. McDonald / T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 1-5 → 1-6 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. McDonald / T. Paul 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. McDonald / T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(11) Y. Xu / (11) Z. Yang vs A. Kalinskaya / V. Kuzmova



GS Australian Open Y. Xu / Z. Yang [11] Y. Xu / Z. Yang [11] 6 6 2 A. Kalinskaya / V. Kuzmova A. Kalinskaya / V. Kuzmova 2 7 6 Vincitore: A. Kalinskaya / V. Kuzmova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Xu / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Y. Xu / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Y. Xu / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Xu / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Xu / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Kalinskaya / V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans vs R. Berankis / M. Kukushkin



GS Australian Open J. Duckworth / M. Polmans J. Duckworth / M. Polmans 7 6 R. Berankis / M. Kukushkin R. Berankis / M. Kukushkin 6 2 Vincitore: J. Duckworth / M. Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 R. Berankis / M. Kukushkin 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Berankis / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

P. Badosa / D. Kovinic vs (12) H. Carter / (12) L. Stefani



GS Australian Open P. Badosa / D. Kovinic P. Badosa / D. Kovinic 6 0 1 H. Carter / L. Stefani [12] H. Carter / L. Stefani [12] 4 6 6 Vincitore: H. Carter / L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Badosa / D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 P. Badosa / D. Kovinic 15-15 15-30 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Badosa / D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Carter / L. Stefani 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 P. Badosa / D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 P. Badosa / D. Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 P. Badosa / D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Badosa / D. Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Badosa / D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 H. Carter / L. Stefani 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 P. Badosa / D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Carter / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Badosa / D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Carter / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Badosa / D. Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Carter / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(5) D. Schuurs / (5) W. Koolhof vs (WC) S. Sanders / (WC) M. Polmans



GS Australian Open D. Schuurs / W. Koolhof [4] • D. Schuurs / W. Koolhof [4] 0 3 6 0 S. Sanders / M. Polmans S. Sanders / M. Polmans 0 6 3 1 Vincitore: S. Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Schuurs / W. Koolhof 0-1 S. Sanders / M. Polmans 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Schuurs / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Sanders / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 D. Schuurs / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Sanders / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Sanders / M. Polmans 1-4 D. Schuurs / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 S. Sanders / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Schuurs / W. Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Sanders / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Schuurs / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Sanders / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Schuurs / W. Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Sanders / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Schuurs / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Sanders / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Schuurs / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Sanders / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Schuurs / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Sanders / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Arevalo / M. Middelkoop vs M. Kecmanovic / C. Ruud



GS Australian Open M. Arevalo / M. Middelkoop M. Arevalo / M. Middelkoop 6 6 M. Kecmanovic / C. Ruud M. Kecmanovic / C. Ruud 3 1 Vincitore: M. Arevalo / M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Arevalo / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Hradecka / Kr. Pliskova vs S. Fichman / G. Olmos



GS Australian Open L. Hradecka / Kr. Pliskova L. Hradecka / Kr. Pliskova 5 3 S. Fichman / G. Olmos S. Fichman / G. Olmos 7 6 Vincitore: S. Fichman / G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Hradecka / Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Hradecka / Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Fichman / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Hradecka / Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Hradecka / Kr. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Hradecka / Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Fichman / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Hradecka / Kr. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Hradecka / Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Hradecka / Kr. Pliskova 30-0 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 S. Fichman / G. Olmos 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 L. Hradecka / Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Fichman / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Hradecka / Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Fichman / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Hradecka / Kr. Pliskova 40-A 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(8) P. Herbert / (8) N. Mahut vs Y. Hanfmann / K. Krawietz



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 7 6 Y. Hanfmann / K. Krawietz Y. Hanfmann / K. Krawietz 5 3 Vincitore: P. Herbert / N. Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-40 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann / K. Krawietz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Hanfmann / K. Krawietz 0-30 0-15 0-40 6-5 → 7-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann / K. Krawietz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Hradecka / F. Polasek vs (7) L. Chan / (7) I. Dodig



GS Australian Open L. Hradecka / F. Polasek L. Hradecka / F. Polasek 6 7 L. Chan / I. Dodig [7] L. Chan / I. Dodig [7] 4 5 Vincitore: L. Hradecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 L. Chan / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Chan / I. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Chan / I. Dodig 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Chan / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Chan / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Chan / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Chan / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 L. Chan / I. Dodig 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Chan / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

L. Siegemund / K. Krawietz vs E. Shibahara / B. McLachlan