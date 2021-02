Sinner, fatica e preparazione: il punto del suo coach e preparatore

Jannik Sinner è stato oggi protagonista di una bellissima partita, nonostante la sconfitta al quinto set contro Shapovalov. Il giovane azzurro ha dato tutto, andando oltre la fatica accumulata nella durissima settimana scorsa. Tuttavia nella conferenza stampa post-match, è stato un vero signore, riconoscendo i meriti del rivale canadese, a suo dire più bravo nel giocarsi i punti importanti. Un’analisi lucida e corretta, visto che Jannik non ha trasformato molte chance di break, situazioni che avrebbero potuto far pendere la bilancia dalla sua parte (soprattutto quelle all’inizio del secondo set e poi nel finale di partita).

Quindi Sinner non ha cercato né alibi né scuse per la sua sconfitta, non ha parlato di fatica, accettando il verdetto del campo e facendo tesoro di questa grande esperienza. Proprio sul concetto di fatica e sulla necessità di fare esperienze dure per crescere ha parlato il suo coach Riccardo Piatti in un’intervista rilasciata ieri (quindi prima del match odierno) a Supertennis. Ecco un estratto, con il concetto ben espresso: “Questo è un percorso duro. Deve essere duro. E, più duro è, meglio è per lui. (…) Fatica (prima della finale vs. Travaglia, ndr)? Non ero per niente preoccupato. Jannik è un po’ affaticato ma va bene così. È giovane. La cosa che sta facendo bene sono proprio queste esperienze piuttosto dure. Gli sono servite, secondo me, molto le due settimane di allenamento con Nadal, uno che tutti i giorni, sta lì, sta lì, sta lì su ogni palla. Anche Jannik è sicuramente un grande lavoratore però ha potuto toccare con mano che uno come Rafa, che ha vinto 20 Slam, è ancora più lavoratore di lui“.

In un’altra intervista a Tiebreak Versilia, Claudio Zimaglia, fisioterapista di Sinner, ha parlato proprio di come stava Jannik appena prima dell’esordio all’Australian Open: “Jannik sta bene. È un po’ affaticato dalle partite ravvicinate e dalla quarantena appena finita. In questo inizio di stagione bisogna sapersi adattare. Non c’è tanta scelta e quindi bisogna saper gestire bene il tempo a disposizione. Domani (oggi, ndr) sarà un altro giorno”. E sui prossimi passi della stagione ha affermato: “Per un tennista è importante giocare più partite possibili, soprattutto per un ragazzo giovane come Jannik. Fare esperienza, sapersi adattare e alzare il livello quando si necessita”. Dove dovrà lavorare maggiormente? “Sta finendo la sua crescita biologica solo ora, per cui ha ampi margini di miglioramento dal punto di vista fisico. L’esperienza e le partite in campo faranno il resto. Inoltre potrà contare su consigli tecnici di chi l’ha seguito in passata e lo sta seguendo tutt’ora”.

Marco Mazzoni