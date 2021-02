ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): Prima finale in carriera nel circuito maggiore per Stefano Travaglia

Prima finale in carriera nel circuito ATP

Stefano Travaglia ha conquistato la sua prima finale in carriera nel circuito ATP. All’alba italiana l’azzurro ha conquistato la finale nel torneo ATP 250 di Melbourne “Great Ocean Road Open”.

L’azzurro, n.71 ATP, ha liquidato 63 64, in un’ora e 25 minuti di partita, il brasiliano Thiago Monteiro, 26enne di Fortaleza n.83 del ranking.

Prestazione solidissima del marchigiano che ha messo a referto 10 ace (contro 3 doppi falli), il 58% di prime di servizio in campo con il 79% dei punti conquistati ed il 45% di punti vinti con la seconda.

In finale affronterà Jannik Sinner.

Travaglia ha iniziato malissimo cedendo la battuta nel primo gioco dell’incontro con Monteiro che ne ha approfittato per salire 2-0. Reazione dell’azzurro che ha infilato cinque giochi consecutivi, annullando una palla-break nel settimo gioco (5-2), chiudendo poi poco dopo il primo parziale per 6 a 3.

Nella seconda frazione Travaglia ha strappato il servizio al sudamericano nel terzo game, ha salvato due palle per il contro-break in quello successivo e poi senza problemi ha concesso solo due punti nei restanti due turni di battuta chiudendo la contesa per 6 a 4.

Con questa finale Travaglia da lunedì prossimo Travaglia dovrebbe essere alla posizione n.60 ATP.

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Monteiro T. Monteiro T. 3 4 Travaglia S. Travaglia S. 6 6 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Monteiro T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Monteiro T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Monteiro T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

8 Ace 100 Doppi falli 367% % primo servizio 58%73% % di punti vinti su primo servizio 79%50% % di punti vinti su secondo servizio 50%1/4 Break point 3/70 Tiebreak vinti 026 Punti vinti in risposta 1758 Punti vinti 657 Giochi vinti 122 N. max giochi vinti di fila 55 N. max punti vinti di fila 632 Punti vinti al servizio 486 Giochi vinti al servizio 9