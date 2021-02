ATP Cup: I risultati delle Semifinali con il dettaglio. La finale sarà tra Italia e Russia

ATP Cup (Australia), cemento – Semifinali



ATP Cup Germania Germania 1 Russia Russia 2 Vincitore: Russia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-2

ATP Cup Italia Italia 3 Spagna Spagna 0 Vincitore: Italia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-0

ATP ATP ATP Cup Struff J. Struff J. 6 1 2 Rublev A. Rublev A. 3 6 6 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Struff J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Struff J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Struff J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Struff J. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Struff J. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Struff J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Struff J. 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 Rublev A. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Struff J. 15-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. Jan-Lennard Struffvs Andrey Rublev

2. Alexander Zverev vs Daniil Medvedev



ATP ATP ATP Cup Zverev A. Zverev A. 6 3 5 Medvedev D. Medvedev D. 3 6 7 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Medvedev D. 30-0 4-3 → 4-4 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Zverev A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Evgeny Donskoy / Aslan Karatsev



ATP ATP ATP Cup Krawietz K. / Struff J. Krawietz K. / Struff J. 6 7 Donskoy E. / Karatsev A. Donskoy E. / Karatsev A. 3 6 Vincitore: Krawietz K. / Struff J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Krawietz K. / Struff J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Donskoy E. / Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Krawietz K. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Krawietz K. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Krawietz K. / Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Donskoy E. / Karatsev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Krawietz K. / Struff J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Krawietz K. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Krawietz K. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Krawietz K. / Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Krawietz K. / Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Donskoy E. / Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1

ATP ATP ATP Cup Fognini F. Fognini F. 6 1 6 Carreno Busta P. Carreno Busta P. 2 6 4 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Carreno Busta P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Carreno Busta P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. Fabio Fogninivs Pablo Carreno Busta

2. Matteo Berrettini vs Roberto Bautista Agut



ATP ATP ATP Cup Berrettini M. Berrettini M. 6 7 Bautista Agut R. Bautista Agut R. 3 5 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Pablo Carreno Busta / Marcel Granollers



ATP ATP ATP Cup Bolelli S. / Vavassori A. Bolelli S. / Vavassori A. Carreno Busta P. / Granollers M. Carreno Busta P. / Granollers M. Vincitore: Bole-Vavassori per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 05:30 pm)

ARGENTINA-GIAPPONE – Gruppo D – Ininfluente per il torneo

4. Guido Pella vs Yoshihito Nishioka (non prima ore: 07:30)



ATP ATP ATP Cup Pella G. Pella G. 6 7 Nishioka Y. Nishioka Y. 3 6 Vincitore: Pella G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Pella G. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Pella G. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Nishioka Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Pella G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Nishioka Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Pella G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pella G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pella G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nishioka Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Pella G. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Nishioka Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Pella G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nishioka Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Pella G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Pella G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. Diego Schwartzman vs Kei Nishikori (non prima ore: 09:00)



ATP ATP ATP Cup Schwartzman D. • Schwartzman D. A 6 6 0 Nishikori K. Nishikori K. 40 1 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Nishikori K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Nishikori K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nishikori K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nishikori K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Nishikori K. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Nishikori K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Nishikori K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

6. Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos vs Ben McLachlan / Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare