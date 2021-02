Da Melbourne: Le parole di Jannik Sinner e Stefano Travaglia dopo l’accesso alle semifinali

Jannik Sinner ha parlato dopo l’accesso alle semifinali del torneo ATP 250 di Melbourne 1.

All’inizio della giornata nel suo match di secondo turno, Sinner è stato costretto a salvare un set point nel tie-break del primo set per vincere 7-6(6), 6-2 contro Aljaz Bedene. Il copione si è ripetuto nel suo incontro con Kecmanovic. Dopo aver fallito otto set point, l’italiano ha dovuto salvare tre palle set in un altro tie-break del primo set prima di ottenere poi la vittoria in poco meno di due ore.

“Ogni torneo è diverso. Ogni giorno [e] partita è diversa. A volte ti senti bene. A volte ti senti più o meno stanco. A volte hai dolore da qualche parte. Quindi ogni giorno è sicuramente diverso. Oggi è stata una giornata fuori dal comune, giocando due partite in un giorno ed è stata una lunga giornata ovviamente. Sono felice di avercela fatta e che alla fine sia andato tutto bene”.

Stefano Travaglia ha ottenuto la sua prima semifinale in carriera nel circuito ATP: “E’ stata una giornata davvero complicata perché abbiamo dovuto giocare due partite in un giorno… E’ stata davvero dura, ma penso di essermi adattato molto bene ai campi, e ho giocato il mio miglior tennis oggi, specialmente nel terzo set contro Hurkacz”.