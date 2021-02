ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) – (Murray River Open) e ATP Cup: Il programma di Venerdì 05 Febbraio. Cancellato un match di ATP Cup. Nadal ancora non presente. In campo tre azzurri con possibile doppio turno

Rafael Nadal non giocherà nemmeno il suo secondo incontro nell’ATP Cup.

“Nulla di terribile, ma non mi sono sentito al meglio per giocare. In allenamento ho avvertito un irrigidimento alla schiena che sto facendo trattare, sono fiducioso che possa migliorare per i prossimi giorni”.

ATP Cup (Australia), cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Filip Krajinovic vs [6] Jan-Lennard Struff

2. [1] Novak Djokovic vs [6] Alexander Zverev

3. Doppio

4. [3] Dennis Novak vs [10] Benoit Paire (non prima ore: 07:30)

5. [3] Dominic Thiem vs [10] Gael Monfils (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Pablo Carreno Busta vs [5] Michail Pervolarakis

2. [2] Roberto Bautista Agut vs [5] Stefanos Tsitsipas

3. Doppio

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento

1. [11] Jordan Thompsonvs Mario Vilella Martinez

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

4inc. [6] Reilly Opelka OR Botic Van de Zandschulp vs Kevin Anderson OR [2] Karen Khachanov

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kevin Anderson vs [2] Karen Khachanov

3. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [7] Luke Bambridge / Dominic Inglot

6. [Alt] Roberto Carballes Baena / Pablo Cuevas vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 05:00)

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [13] Aljaz Bedene vs [4] Jannik Sinner

3. Carlos Alcaraz OR Thiago Monteiro vs [11] Jordan Thompson OR Mario Vilella Martinez

5. [8] Alexander Bublik / Andrey Golubev vs Miomir Kecmanovic / Karen Khachanov (non prima ore: 05:00)

Court 10 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Carlos Alcaraz vs Thiago Monteiro

2. [3] Hubert Hurkacz vs Pablo Cuevas (non prima ore: 02:00)

3. [5] Marcus Daniell / Michael Venus vs Federico Delbonis / Artem Sitak

4. [7] Miomir Kecmanovic OR Salvatore Caruso vs [13] Aljaz Bedene OR [4] Jannik Sinner

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [7] Miomir Kecmanovic vs Salvatore Caruso

3. [WC] Robin Haase / Sam Querrey vs [6] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

5. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Max Purcell / Jordan Thompson (non prima ore: 05:00)

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Reilly Opelka vs Botic Van de Zandschulp

Court 15 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Stefano Travaglia vs [8] Alexander Bublik

4. [3] Hubert Hurkacz OR Pablo Cuevas vs Stefano Travaglia OR [8] Alexander Bublik

ATP 250: Melbourne (Murray River Open) (Australia), cemento

1. [4] Borna Coricvs [13] Nick Kyrgios2. [1] Stan Wawrinkavs Alex Bolt3. [4] Borna CoricOR [13] Nick Kyrgiosvs Marcos GironOR [8] Daniel Evans4. [1] Stan WawrinkaOR Alex Boltvs Jeremy ChardyOR [6] Taylor Fritz

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

3inc. Alexei Popyrin vs [2] Grigor Dimitrov

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2inc. Jeremy Chardy vs [6] Taylor Fritz

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2inc. James Duckworth vs Corentin Moutet

4inc. James Duckworth OR Corentin Moutet vs Alexei Popyrin OR [2] Grigor Dimitrov

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2. Egor Gerasimov vs [3] Felix Auger-Aliassime

4. [4] Marcelo Melo / Horia Tecau vs Nicholas Monroe / Frances Tiafoe

6. [5] Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs Divij Sharan / Igor Zelenay

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jiri Vesely vs Ricardas Berankis

2. Cameron Norrie / Jonny O’Mara vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. Jiri Vesely OR Ricardas Berankis vs Egor Gerasimov OR [3] Felix Auger-Aliassime

4. Radu Albot / Egor Gerasimov vs [2] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot

Court 15 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2inc. Marcos Giron vs [8] Daniel Evans