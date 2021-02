ATP Cup: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo il successo con l’Austria (Con il video della vittoria di Berrettini vs Thiem)

Matteo Berrettini : “Dopo un 2020 che per vari motivi non è andato come avrei voluto ho voglia di risentirmi bene e di mettere in campo tutte le energie che ho”

Vincenzo Santopadre : “Siamo una bella squadra e ho tanta fiducia in tutti. Fabio aveva voglia di rivalsa dopo il singolo e sapevo che Matteo avrebbe potuto aiutarlo a ritrovarsi. Ognuno di questi ragazzi ha delle grandi motivazioni per dare sempre il meglio, per cui sono ottimista per il match con la Francia”.

Fabio Fognini : “Dopo tanti anni rosico ancora quando perdo e gioisco ancora quando vinco. Questo è quello che mi fa amare il tennis. Ho dimostrato che in una partita secca posso battere chiunque e finché ho questo fuoco dentro continuerò a giocare, godendomi gli ultimi anni della carriera”.