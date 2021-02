ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) – (Murray River Open) e ATP Cup: Il programma completo di Martedì 02 Febbraio

ATP Cup (Australia), cemento

1. [1] Dusan Lajovicvs [11] Milos Raonic2. [1] Novak Djokovicvs [11] Denis Shapovalov3. Doppio4. [2] Roberto Bautista Agutvs [12] John Millman(non prima ore: 07:30)5. [2] Rafael Nadalvs [12] Alex de Minaur(non prima ore: 09:00)6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Dennis Novak vs [8] Fabio Fognini

2. [3] Dominic Thiem vs [8] Matteo Berrettini

3. Doppio

4. [4] Andrey Rublev vs [7] Guido Pella (non prima ore: 07:30)

5. [4] Daniil Medvedev vs [7] Diego Schwartzman (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Jordan Thompson vs Gianluca Mager

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] John-Patrick Smith vs [9] Tennys Sandgren

2. [10] Sam Querrey vs Henri Laaksonen

3. Thiago Monteiro vs [15] Vasek Pospisil

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

4Inc. Roman Safiullin vs Sergiy Stakhovsky

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Carlos Alcaraz vs Attila Balazs

Court 12 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Pablo Cuevas vs [14] Pablo Andujar

5inc. Botic Van de Zandschulp vs [WC] Tristan Schoolkate

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Ji Sung Nam / Min-Kyu Song

2. Laslo Djere / Stefano Travaglia vs Pablo Andujar / Pedro Martinez

Court 15 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Miomir Kecmanovic / Karen Khachanov vs Romain Arneodo / Salvatore Caruso

2. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [WC] Christopher O’Connell / Aleksandar Vukic

3. Max Purcell / Jordan Thompson vs Nikoloz Basilashvili / Andre Begemann

Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Maxime Cressy vs Pierre-Hugues Herbert

2. Mikael Torpegaard vs Pedro Martinez

3. Yannick Hanfmann vs Mario Vilella Martinez

Court 17 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Ji Sung Nam vs [WC] Dane Sweeny

2. Kimmer Coppejans vs Robin Haase

3. Damir Dzumhur vs Federico Delbonis

4. Hugo Dellien vs Cedrik-Marcel Stebe

ATP 250: Melbourne (Murray River Open) (Australia), cemento

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

2inc. Borna Gojo vs Alexei Popyrin

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs Michael Mmoh

2. Alexandre Muller vs [13] Nick Kyrgios

4inc. Nick Kyrgios / Matt Reid vs Nicholas Monroe / Frances Tiafoe

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. James Duckworth vs Tomas Machac

2. Yuichi Sugita vs Quentin Halys

3. [WC] Andrew Harris vs Taro Daniel

Court 12 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Juan Ignacio Londero vs Mikhail Kukushkin

2. Frederico Ferreira Silva vs Jiri Vesely

3. Elias Ymer vs Gilles Simon

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Andres Molteni / Hugo Nys vs [PR] Mackenzie McDonald / Tommy Paul

2. Guillermo Duran / Albert Ramos-Vinolas vs Divij Sharan / Igor Zelenay

4inc. Rohan Bopanna / Frederik Nielsen vs [WC] James Duckworth / Marc Polmans

Court 15 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Marco Cecchinato / Lorenzo Sonego

Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

4inc. Viktor Troicki vs Emil Ruusuvuori